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川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統20日在布置各州州旗背景下簽署將解散教育部的行政命令，把教育權交給各州政府，活動邀請小學生學川普簽行政命令。（路透）
川普總統20日在布置各州州旗背景下簽署將解散教育部的行政命令，把教育權交給各州政府，活動邀請小學生學川普簽行政命令。（路透）

川普總統20日簽署行政命令，宣布推動關閉教育部，將教育權責回歸州政府管理；川普表示，未來由州政府負責各州的教育，教育成本可能會砍半，且教育品質會大幅提升。因為裁撤教育部需經國會同意，白宮承認無法獨力完成，但會先縮編。

嗆成績差勁 教部預算卻成長600%

川普20日出席白宮的行政命令簽署儀式，裁撤美國教育部；川普指出，美國雖然投注在學生身上的平均資源最高，學生成績卻落後全世界，「我們吊車尾很久了」。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）於1979年簽署通過「教育部組織法」（Department of Education Organization Act），美國教育部於隔年開始運作；川普於去年競選總統期間即提出國家教育改革，希望取消教育部，由各州政府管理各自州內的學校。

川普指出，美國70%的8年級生對閱讀和數學不熟練、40%的4年級生缺乏基本的閱讀能力；川普說，美國公立小學和中學生的閱讀成績比教育部成立之前還要低。

川普說，在巴爾的摩（Baltimore），有40%的高中生不會基本算數；川普說，這是連基本加法都不會。

川普說，中國學生的成績在世界上排進前10名，美國不能用人口來當作藉口。

川普表示，盡管美國學生成績表現如此差勁，教育部的預算卻在短時間內成長600%；川普提到，他的政府已經展開人員裁撤，目前已將官僚砍半。

教育將回歸州政府管理 成本恐砍半

川普指出，部分教育部有用的功能仍將保留，以滿足核心需求，例如針對有障礙、有特殊需要的孩子的補助款項，未來將全數保留，重新分配到其他機關做運用。

除此之外，川普說，他將透過合法程序，盡快關閉教育部，讓美國學生回歸州政府管理；川普說，教育成本可能會砍半，且教育品質會大幅提升。

促快關門 川普要幫教育部長找工作

教育部長麥克曼（Linda McMahon）也在簽署儀式的現場；川普表示，希望麥克曼能夠盡快完成關閉教育部的工作；川普也說，政府會為麥克曼找到其他任務。

川普簽署的行政命令要求教育部長在合法、合規之下採取必須的步驟，推動關閉教育部，並將教育權交還各州及地方社群，同時確保有效、不間斷提供美國人民依賴的服務、項目和福利。

川普 教育部 白宮

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