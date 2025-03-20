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五角大廈預算「砍到海外」 傳駐日美軍總部擬取消擴編

編譯劉忠勇／綜合外電
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USFJ負責監督約5.3萬現役美軍和15座主要基地，但並無作戰指揮權。(美聯社)
USFJ負責監督約5.3萬現役美軍和15座主要基地，但並無作戰指揮權。(美聯社)

NBC和CNN引述文件報導，美國國防部正考慮停止原訂擴編駐日美軍總部（USFJ）的計畫，如此可以省下人員編制及指揮控制升級等相關成本約11億美元。

這決策是美國國防預算大幅刪減計畫的一環，內容包括整併作戰司令部，並放棄美方在北約軍事行動的領導地位。

若取消USFJ擴編計畫，形同美日軍事整合重大逆轉。就在2月7日，美國總統川普和日本首相石破茂才在聯合聲明中提到，將強化美日兩軍協同作戰的指揮與管制架構。

美國參院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）和眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）19日發布聯合聲明，對美國國防部「在未和白宮和國會協調的情況下，考慮片面調整包括大幅縮減海外駐軍在內的重大戰略議題」「深表關切」。

USFJ負責監督約5.3萬現役美軍和15座主要基地，但並無作戰指揮權。據美國笹川和平基金會報告指出，「USFJ編制僅約140人，規模還不到美國駐東京大使館的一半。」

2024年7月，鑑於中國軍力持續提升，時任美國國防部長奧斯汀宣布計劃將USFJ升格為美軍聯合總部，並負責「主導日本及周邊地區的安全協調工作」。

日本自衛隊正籌建聯合作戰指揮部（JJOC），負責統籌空中、海上和地面作戰行動。新規劃的美軍聯合部隊總部，將作為JJOC的對口單位。

國防部 日本 白宮

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