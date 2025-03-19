白宮證實：川普20日簽署行政命令 關閉聯邦教育部

川普總統預計在20日簽署行政命令，關閉聯邦教育部。(歐新社)

白宮證實，川普 總統預計在20日簽署行政命令，關閉聯邦教育部 ，履行多年來解散該聯邦機構的承諾。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普會在白宮舉行簽署行政命令儀式，指示教育部長麥克曼(Linda McMahon)「採取一切必要步驟，加速關閉教育部，把教育的權限交還給各州，同時繼續確保國人依靠的服務、施政及福利，能有力、不間斷地送達。」

要正式關閉教育部要國會立法通過。但就算沒正式關閉，川普政府也可以實質上讓教育部員工無法工作，一如其對美國國際開發總署(USAID)的手段。

麥克曼最近動手裁減一半教育部員工，劇烈縮減教育部規模，她表示裁員是邁向關閉教育部的初步動作。她接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，川普總統受民所託，要做的正是如此，他給她的指令很清楚，便是關閉教育部，「我們曉得要與國會共事，辦好這件事」。

麥克曼在參院認證聽證會上也誓言，要與國會共事，推動川普解散教育部的計畫，她在3月稍早的給部內員工電子郵件上表示，大變動即將來臨；「我們的職責，在尊重美國人民及他們選出的總統之意志，而總統賦予我們的職務，在鏟除這個虛胖官僚機構的教育部，這個重要的最後使命，要快速、負責任地辦好。」

川普先前便暗示，自己可能已經取得國會足夠的支持，正式關閉教育部，另強調教師工會對關閉教育部的計畫，威脅要比國會議員來得大。

教育部是聯邦內閣規模最小部門之一；去年預算為2680億元，占聯邦預算4%。

教育部並未支配全國課堂教授課程，大致上是注資以及推動民權的組織，把資金分撥給貧困學生比例很高的學校，另協助失能兒童。

教育部另主管公立學校學生貸款計畫，其學貸更加保護貸款人，利率也比私立教育貸款來得低。