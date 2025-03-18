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甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

川普對等關稅可能方案曝 排除3級稅率制 傳范斯主導討論

編譯盧思綸／即時報導
川普總統17日出席華府甘迺迪藝術中心董事會議。（路透）
川普總統17日出席華府甘迺迪藝術中心董事會議。（路透）

川普總統宣告4月2日起實施對等關稅，熟悉政策討論人士告訴華爾街日報，近來官員考慮將數百個貿易國家區分成高、中、低三種關稅等級，藉此簡化新稅率措施。不過，另有知情官員表示，後來該方案被排除，目前傾向針對個別國家制定專屬相應稅率。

報導指出，包含川普幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等，還有副幕僚長米勒（Stephen Miller）、預算管理局長伏特（Russell Vought），以及貿易與製造業資深顧問納瓦羅（Peter Navarro），多位川普政府官員於13日召開會議，會中討論多種方案。

根據一名行政官員，隔日，與會官員排除3等級稅率計畫，轉而支持個別化稅率措施。

還有一名參與討論官員表示，對等關稅的討論持續推進中，目標是確立徵稅方式，還有如何應對法律挑戰。

報導引述官員說法提醒，具體方案仍處於浮動，接下來幾周內都還有可能出現變化。

另外，稅率討論預計納入各個國家的增值稅辦法。

墨西哥為例，增值稅是16%，並且豁免一些基本商品和服務有免稅或較低稅率。川普團隊認為這樣的稅制不公平，因為當墨西哥企業將商品出口到國外時可以退回增值稅，然而美國企業銷售商品到有增值稅的國家時，卻仍然需要支付這些稅款。

另一方面值得注意的是，報導引述知情人士提到，副總統范斯（JD Vance）近幾周在川普的貿易政策上扮演更重要的角色。而且主導了一些政策討論。

最近幾周，川普資深助手進行數次長時間會議，會議地點包括在華府副總統官邸，會議重點是如何制定既能實現川普目標又靈活的綜合關稅政策。

川普 關稅 墨西哥

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