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川普讚煤炭「美麗、潔淨」 宣告授權擴大燃煤發電

編譯葉亭均／綜合外電
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總統川普表示，他正授權政府擴大化石燃料能源生產。(路透)
總統川普表示，他正授權政府擴大化石燃料能源生產。(路透)

總統川普表示，他正授權政府擴大化石燃料能源生產，藉此尋求對抗中國因燃煤發電而獲得的經濟優勢。

川普在社群媒體上發文表示：「我正授權我的政府立即開始利用美麗、潔淨的煤炭生產能源。」他還特別用英文大寫字母「BEAUTIFUL, CLEAN COAL」來強調「美麗、潔淨的煤炭」。

目前尚不清楚川普指的是什麼，也不清楚他在社群媒體發出的命令將如何影響實際的政策。川普在上任初期就已簽署一項行政命令，宣告國家進入能源緊急狀態，並指示美國環保署（EPA）提高化石燃料生產與分配。

能源部長賴特（Chris Wright）本月稍早表示，政府正在制定一項「基於市場的」計畫，阻擋美國燃煤發電廠關閉。根據美國能源資訊局（EIA）的數據，燃煤發電目前約占美國總發電量的15%，遠低於2000年時逾50%的比重。

根據代表公用事業公司和礦業公司的美國能源貿易組織「Americ's Power」的數據，未來5年內，政府計劃再關閉120座燃煤發電廠，部分原因是環保法規導致這些電廠不符合經濟效益。

本月稍早，環保署表示，計劃重新檢討在拜登政府時期實施、針對汞污染與溫室氣體排放的規定，此舉可能有助於讓部分燃煤電廠繼續運營。支持這些排放限制規定的人士表示，煤煙污染尤其危險，因為其汙染懸浮粒子可能會滲透入血液。

川普政府官員曾表示，維持燃煤電廠運作有助於降低能源成本，並為AI數據中心等大量用電的設施提供穩定電力供應。

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