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布朗大學黎裔醫生獲法院暫緩驅逐令 仍遭遣返

編譯陳韻涵／綜合報導
布朗大學校園。(美聯社)
布朗大學校園。(美聯社)

布朗大學(Brown University)醫學系助理教授、34歲的黎巴嫩裔腎臟移植專家拉夏‧阿拉維耶(Rasha Alawieh)持有有效簽證和暫緩驅逐的法院命令，但她仍在14日被送上遣返班機。

紐約時報16日報導，阿拉維耶2月曾返回黎巴嫩探親，她的表弟謝哈布(Yara Chehab)提起的法庭訴狀指出，阿拉維耶本月13日返美時遭拘留。

麻州聯邦法官索羅金(Leo Sorokin)14日晚裁定，驅逐阿拉維耶必須提前48小時通知法院；然而，阿拉維耶仍在14日被送上飛往巴黎的航班，接著可能轉機前往黎巴嫩。

在16日上午提交的第二道命令中，索羅金表示，有理由相信聯邦海關與邊境保護局(CBP)驅逐阿拉維耶之前，故意違反他之前發布的法院通知。

索羅金表示，他遵循「此區多年來的慣例」，下令聯邦機關對「嚴重指控」做出回應。

紐時指出，黎巴嫩並未被列入川普政府考慮禁止入境美國的國家名單草案；紐時記者16日就阿拉維耶為何被拘留和驅逐出境一事詢問CBP官員，未獲回應。

阿拉維耶案的聽證會訂於17日舉行，阿拉維耶的表弟謝哈布替她提告，而謝哈布的律師團成員克萊爾‧桑達士(Clare Saunders)提供給紐時的法庭文件顯示，此案被告包括川普政府的多名成員，包括國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)，以及CBP代理局長佛洛雷斯(Peter Flores)。

代表阿拉維耶及其雇主布朗醫學診所(Brown Medicine)的律師布朗(Thomas Brown)表示，阿拉維耶在黎巴嫩時，美國領事館核發了她的H-1B簽證，該簽證允許具備專業技術職能的外國公民在美國生活和工作，而非營利醫療機構布朗醫學協助阿拉維耶申請她的工作簽證

訴狀指出，阿拉維耶13日降落波士頓洛根國際機場(Logan International Airport)時，遭CBP官員以不明原因拘留36小時。

律師桑達士表示，她14日在飛往巴黎的航班預訂起飛時間之前，前往波士頓洛根國際機場通知CBP官員，她持有禁止驅逐阿拉維耶的法院命令，但相關人員並未採取任何行動，直到飛機起飛後才給她相關資料。

阿拉維耶2015年畢業於貝魯特美國大學(American University of Beirut)，2018年來美，先後獲得俄亥俄州立大學(Ohio State University)和華盛頓大學(University of Washington)醫學院獎學金，隨後在耶魯大學(Yale)醫院擔任住院醫師。

阿拉維耶獲得新的H-1B簽證之前，她持的是外國學者J-1簽證。

工作簽證 黎巴嫩 CBP

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