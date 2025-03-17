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史上僅用3次 川普引「外國敵人法」哪些移民受影響？

編譯盧思綸／綜合報導
美國頒布外國敵人法的227年間，只動用過三次。圖為二戰期間援用該法，在科羅拉多州建立的日裔美國人拘留營，如今湮沒在荒草間。(美聯社)
美國頒布外國敵人法的227年間，只動用過三次。圖為二戰期間援用該法，在科羅拉多州建立的日裔美國人拘留營，如今湮沒在荒草間。(美聯社)

華盛頓郵報報導，川普總統15日援引「外國敵人法」（Alien Enemies Act)驅逐委內瑞拉非法移民，遭到一名聯邦法官暫時擋下；但後來川普政府不顧法官裁決，仍把數百名委內瑞拉幫派分子遣送出境。

這部訂定於1798年的法令，美國歷史上僅動用過三次，且皆為戰爭期間。川普最新將法令用於打擊境內非法移民，哪些群體可能受影響？

什麼是「外國敵人法」？

這項法令允許總統省略移民法庭程序，拘留並驅逐14歲以上來自或是「敵對國家或政府」國籍人士。唯有美國對敵對國家宣戰，或者總統認為美國遭遇「入侵或掠奪性侵擾」威脅或企圖時，才能實行。

但是，只有國會才能宣戰，而美國國會目前並未對委內瑞拉宣戰；儘管川普多次將非法移民描述為「入侵」，且將移民塑造為暴力威脅。

「外國敵人法」歷史？

史丹佛大學胡佛研究所學者奈格(Cody Nager)解釋，最初由美國開國元勳亞當斯總統頒布，當時美國和法國關係緊張、瀕臨開戰，若國會沒有開議，議員無法抵達或通過電話投票宣戰，因此賦予總統在宣戰前有彈性行動的空間。

「外國敵人法」援引歷史？

圖為二戰期間援用該法，在科羅拉多州建立的日裔美國人拘留營。(美聯社)
圖為二戰期間援用該法，在科羅拉多州建立的日裔美國人拘留營。(美聯社)

這項法令頒布227年以來，僅被動用過三次，均經由國會宣戰，分別為1812年美國第二次獨立戰爭、第一次世界大戰與第二次世界大戰。

兩次大戰期間，主要被用於針對來自德國、奧匈帝國、日本和義大利的移民。

紐約大學布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)憲法學者伊布賴特(Katherine Yon Ebright)指出，試圖在非戰爭背景下援引此法處理非法移民問題是錯誤的，她在去年10月的報告強調，這屬於戰時權限，「在和平時期援引此法以繞過常規的移民法律將是一種駭人濫用」。

是否合法？學者說法

南加州大學法學院教授瑞茲(Jean Reisz)指出，總統確實有權根據該法對敵對國家的國民或原國籍人士採取行動。

不過，瑞茲也表示這並非進行大規模驅逐的簡單手段，因為這項法律也允許適用對象向聯邦法院申請救濟。

瑞茲解釋，在川普動用外敵法驅逐委內瑞拉黑幫成員的情況中，確定某人是否受到該法約束， 需要法官回答兩個問題：這個人是否是委內瑞拉人？美國是否與委內瑞拉處於戰爭狀態，或者委內瑞拉是否是試圖入侵的敵對國家？

瑞茲表示，鑒於目前美國與任何國家都沒有處於戰爭狀態，這將使行動變得複雜。

可能受到影響的人？

在美國，有各種不同的移民身分，包括持有學生簽證、綠卡或「優先工作者及具有特殊才能的人」工作簽證等。喬治城大學專研外敵法的法學教授弗拉德克(Stephen Vladeck)表示，如果某移民被以外敵法控訴，法庭需要考慮每一種身分。

弗拉德克表示，把出於個人原因非法進入美國的人與來自外國的入侵行為畫上等號是不正確的。他說：「被逮捕、拘留和驅逐的人來自某個特定國家，這應該不只是巧合。把這些人視為武裝衝突的入侵者進行入侵，乍看之下有些可笑」。

非法移民 川普 工作簽證

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