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行政訴訟連敗 米勒批法官說三道四 無權干涉

編譯潘勛／綜合報導
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白宮副幕僚長米勒表示，法官無權管理行政部門，也無權抹消全國選舉的結果。(歐新社)
白宮副幕僚長米勒表示，法官無權管理行政部門，也無權抹消全國選舉的結果。(歐新社)

川普政府試圖不經國會批准，便劇烈改變聯邦政府及經濟，卻遭到一系列司法挑戰並敗訴，結果其支持者現在開始對司法體系口誅筆伐。

美聯社16日報導，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)上周在X社媒平台貼文說，「按一些激進流氓法官的判決先例，夏威夷州的聯邦地區法院居然能對伊拉克的軍事行動說三道四。法官無權管理行政部門，也無權抹消全國選舉的結果。」

米勒本人曾帶領一個法律團隊興訟，要求法官阻擋前總統拜登的施政，目前他說，「真不知我們有沒有民主政體」。

川普的國會支持者也威脅要彈劾裁決不利於政府的法官。支持川普的億萬富豪馬斯克目前主管政府效率部(Department of Government Efficiency)，是許多官司控告的對象，他經常在X社媒呼籲把法官拔職。

華盛頓聯邦地區法官下令，稱川普政府援引一條18世紀戰爭法律，要把一些人遞解出境，此舉要暫時停止，結果引來參院司法委員會(Judiciary Committee)主席葛拉斯理(Chuck Grassley)憤怒回應，他寫道，「又一次，又一個法官單方面判定整個國家的政策。這次是有利於外國幫派分子。假如最高法院或國會無法矯正，那麼國家就會遭遇憲政危機」。

但政治活躍人士抨擊，是行政單位在提高憲政危機的發生機率。

「全球反仇恨、極端言行專案」(Global Project Against Hate and Extremism)的創辦人貝理區(Heidi Beirich)表示，政府看到自己在法院敗訴而不爽，開始有動作，挑戰司法獨立，很可能引發憲政危機。

川普政府雖然發出批判言詞，但迄今尚未公開不服從法院判決，而且數十件挑戰其行政命令的訴訟，都遵循標準的司法流程。川普政府也還未出招，想開除法官，或由共和黨控制的國會進行司法改革。

羅耀拉瑪麗蒙特大學(Loyola Marymount University)法學教授黎維特(Justin Levitt)指出，川普政府都遵循司法常則，上訴挑戰自己不悅的法院判決。

但就算還沒出現明確動作，想拔掉法官，或者公然藐視法官判決，但共和黨及行政當局的言詞已受到司法界的注意。兩位共和黨籍總統任命的法官上周便警告說，司法權被針對的危險愈來愈高。

川普 共和黨 夏威夷州

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