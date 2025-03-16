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川普裁員大刀砍向美國之音 自由亞洲電台合約也喊卡

編譯盧思綸／即時報導
美國之音位於華府總部。(美聯社)
美國之音位於華府總部。(美聯社)

路透報導，川普政府15日起大規模裁減包含美國國際媒體署（USAGM）等多個機構的人力，USAGM旗下美國之音全部1300名員工已經被停職，而且針對私營國際廣播公司自由歐洲電台/自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）與自由亞洲電台（RFA）的資助合約也被終止。USAGM前高層受訪直呼簡直是「血腥星期六」。

美國國會14日通過臨時開支法案後，總統川普簽發行政命令，指示多個機構的職能縮減至法律要求的最低限度。

USAGM被要求終止所有法定之外的活動，旗下美國之音、負責營運馬蒂廣播電視台（Radio y Televisión Martí）的古巴廣播辦公室（Office of Cuba Broadcasting）所有全職員工，總數超過1000人，都受到影響。

根據華盛頓郵報，這些聯邦政府資助的廣播公司及附隨網絡，合計覆蓋超過4億2700萬名閱聽人。

美國之音台長阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）在個人臉書發聲明表示：「我非常難過，因為83年來第一次，美國之音這個歷史悠久的機構被迫噤聲。」

NPR報導，USAGM前財務長特納（Grant Turner）受訪描述，這次開鍘多個機構及其廣播網，簡直是「血腥星期六」。

自由歐洲電台/自由電台執行長卡普斯（Stephen Capus）發表聲明說，取消自由歐洲電台/自由電台的撥款協議，「將是給美國敵人的一份大禮」。這家電台的前執行長肯特（Thomas Kent）則說，不清楚川普對這些機構的意圖是什麼，而如果少了這些機構，美國向世界傳遞信息將更加困難。

美國國家記者俱樂部會長主席巴爾薩摩（Mike Balsamo）譴責川普政府裁撤美國之音，違背美國長期對捍衛新聞獨立自由的承諾。

美國之音是否屬於新聞媒體、是否應享有言論自由，部分批評者有不同看法，因為它的出資單位是美國政府，批評者認為，它只是宣傳機構，且此次並非因言論內容而遭減縮，不涉及言論自由爭議。

獲川普提名擔任新美國之音台長的前主播雷克（Kari Lake），形容USAGM「是一大腐敗機構，對美國納稅人是重擔」且已經爛到「無法拯救」。雷克15日在X發文談到削減成本，並且表示：「正在竭力取消那些可以取消的合約，節省更多資金，縮減規模，確保不會有浪費納稅人金錢的情況。」

政府效率部的馬斯克也淡化USAGM的裁員事件，在社群平台的發文稱USAGM為「全球宣傳機構」，更諷刺「暫時被更名為『到處宣傳部』（Department of Propaganda Everywhere），簡稱DOPE」。

川普 古巴 馬斯克

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