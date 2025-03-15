國安部搜查哥大宿舍 逮捕第2名「簽證過期」巴勒斯坦學生

司法部和國土安全部派人在哥大校園搜捕示威學生，引發抗議。圖為一名示威者13日被紐約市警方逮捕。(路透)

前哥倫比亞大學學生及挺巴勒斯坦示威領袖哈利勒(Mahmoud Khalil)被捕事件持續擴大，國土安全部及司法部 人員13日突擊搜查哥大 學生宿舍，期間移民執法人員再逮捕一名挺巴學生及吊銷其學生簽證 ，理由是「鼓吹暴力和恐怖主義」；另有一人自行遣返到加拿大。

第二名被捕的哥大學生是來自約旦河西岸的巴勒斯坦人科迪亞(Leqaa Kordia)，國土安全部人員指她持過期學生簽證逾期居留。

科迪亞此次是第二次被捕， 2024年4月她因參加哥大校園內的抗議活動而首次被捕，當時她的學生簽證已被取消，一直處於逾期居留。她是於2016年持旅遊簽證進入美國，2018年獲得學生簽證， 2022年因多次缺課，她的學生簽證被終止。

至於第三名被盯上的哥大學生是印度公民斯里尼瓦桑(Ranjani Srinivasan)，他除攻讀城市規畫專業博士學位外，也是巴納德學院(Barnard College)的教學研究員，國務院於3月5日撤銷了她的學生簽證。她被盯上後，使用川普政府新創建的CBP Home應用程式，通知美國政府願意主動離境，據悉她已到加拿大。

「大西洋月刊」(The Atlantic)曾報導，在哈利勒被捕後，國務卿魯比歐(Marco Rubio)已瞄準另一名哥大學生，但不知目標是科迪亞或是斯里尼瓦桑。

對於陸續有多名哥大學生被捕及驅逐出境，司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)14日指出，司法部正調查哥大學生的反以色列抗議活動，是否「違反了民權法及包括恐怖主義罪行」。

他又說，司法部與國土安全部13日合作執行搜查令，調查哥倫比亞大學是否「窩藏和隱藏非法移民」。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)14日發聲明強調，「獲得在美國生活和學習的簽證是一種榮幸，但當你提倡暴力和恐怖主義時，這種特權應被撤銷」。

哥大臨時大學校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)強調學校「致力於維護法律」，但對於有聯邦特工進入校園搜查學生宿舍表示「心碎」。