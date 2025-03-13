川普上台前 美國風能、太陽能去年首度超越燃煤發電

美國太陽能發電成長最為迅速，年增 27%。(美聯社)

美國風能和太陽能發電量去年首度超越燃煤發電，不過天然氣 仍是發電的最大來源。

能源智庫Ember對美國能源資訊管理局（EIA）分析指出，這兩種再生能源合計占全美發電量17%，而燃煤發電則降至歷史谷底15% 。美國目前還有大約200座燃煤電廠。

太陽能發電成長最為迅速，年增27%，風力發電則成長 7%。

Ember首席分析師瓊斯（Dave Jones）表示，「我們正進入新典範」，「去年太陽能在滿足美國電力需求成長方面的貢獻超越了天然氣，這和目前市場普遍預期相悖。如今的討論多集中在蓋更多天然氣發電廠。」

川普 政府上台後，正推動天然氣生產和出口。美國能源部長賴特（Chris Wright）本周在休士頓舉行的能源會議上表示，政府正加速推動阿拉斯加、新英格蘭等地的天然氣管線建設，並加快核准液化天然氣（LNG）出口許可。

川普政府也計劃推翻目前降低煤煙和溫室氣體排放的環保規範，意在確保部分污染最嚴重的燃煤電廠能維持運作。

美國環保署（EPA）12日表示，將重新檢視前總統拜登時期制定的煤煙和溫室氣體排放標準。此舉是川普政府全面鬆綁監管政策的一環，目標涵蓋煤炭、製造業等產業，並推動美國石油與礦產開採。

去年，加州 和內華達州的發電量中，太陽能首度超過30%，分別達32% 和30%。其中，加州的電池儲能發展是推動太陽能發電的關鍵。加州新增的電池容量比太陽能裝置容量高出20%，使大量白天產生的太陽能得以儲存並轉移至夜間使用。

不過，德州太陽能和電池裝置增幅超越加州，成為全美成長最快的地區。不過，太陽能發展仍極不均衡，全美28個州去年太陽能發電不到5%，顯示市場潛力尚未充分開發。

據Ember分析，去年美國天然氣發電量增長3.3%，並穩居全國最大電力來源，占全國發電量43%。