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路透民調：57%不滿川普政策、7成認為關稅害生活成本提高

編譯徐榆涵／即時報導
史坦普500指數自上月創下歷史新高以來，市值至今已蒸發超過3兆美元。(路透社)
史坦普500指數自上月創下歷史新高以來，市值至今已蒸發超過3兆美元。(路透社)

路透與易普索（Reuters╱Ipsos）最新民調發現，57%的美國民眾，包括三分之一的共和黨支持者，認為川普總統的經濟政策過於「反覆無常」，尤其是其對主要貿易夥伴徵收關稅政策的做法已重創股市。

這項於3月11日至12日進行的民調指出，儘管多數美國民眾希望川普繼續專注於抑制物價飆漲，但仍擔憂川普的政策會推高物價而非降低。

川普對加拿大與墨西哥等盟友加徵關稅，且未明確排除美國經濟衰退的可能性，已引發市場恐慌。史坦普500指數自上月創下歷史新高以來，市值已蒸發超過3兆美元。

對此白宮表示，短期經濟陣痛可能無法避免，這是為了讓川普的貿易政策得以實施，進而促使美國製造業回流。

根據調查，川普的整體施政滿意度為44%，與3月3日至4日進行的民調相比結果一致。然而，在處理生活成本問題上，他的支持率僅32%，顯示物價上漲已成為美國民眾最關切的問題。

其中，70%的受訪者（包括九成民主黨支持者與六成共和黨支持者）認為，提高關稅將使日常購物如食品雜貨變得更加昂貴。

通貨膨脹仍是美國民眾最關心的議題。調查顯示，六成受訪者認為這應該是川普政府的首要施政目標，遠超過其他政策優先事項，如縮減政府規模、處理移民問題和打擊犯罪。

川普 民調 關稅

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