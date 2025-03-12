川普行政令廢出生公民權 又在一聯邦上訴法院踢鐵板

川普總統以行政命令取消在美國的出生公民權，受到數州及維權團體的提告，聯邦上訴法院11日仍維持暫停實施的原判。（美聯社）

川普 總統上任當天就以行政命令限制憲法保證的出生公民權，不過11日又有聯邦上訴法院維持原判，對於誓言要大規模驅離非法移民 的川普而言，又是一次挫敗。

根據今日美國報(USA Today)報導，新英格蘭地區聯邦第一巡迴上訴法院繼西岸聯邦第九巡迴上訴法院之後，再次拒絕川普限制出生公民權命令不得在審理期間生效，讓川普限縮移民權利的政策再次受阻，不過仍堅持在聯邦最高法院繼續爭取勝訴。

聯邦第一巡迴上訴法院首席法官拜倫(David Barron)、瑞克曼(Julie Rikelman)與艾芬恩(Seth Aframe)等三人組成的上訴小組在裁決書強調，川普政府缺乏「有力證明」州檢察長可能敗訴，同時也「不可能全盤證明行政命令實屬合法」，因此決定維持原判，不過川普仍堅持上訴聯邦高院 爭取最終勝利。

此案原告之一、也就是新澤西州檢察長普拉特金(Matthew Platkin)認為，只要審理過川普行政令的每個法院都認為「公然違憲」並公布聲明強調：「我們對第一巡迴法院判決感到非常高興，無論川普政府如何因應，我們都期待為國人的出生公民權挺身奮戰。」

報導指出，1868年國會通過憲法第14修正案(14th Amendment)規定：「凡所有在美出生或歸化美國且受其管轄者，皆視為美國公民及居住州的公民。」而且1898年聯邦高院仍維持「任何在美出生者皆為公民」的解釋。

不過川普單就「受其管轄者」(subject to the jurisdiction thereof)一詞對公民權提出不同解釋，從原本針對外交官子女的範圍延伸至無證移民子女，代表川普政府的律師主張，擋下川普命令「會妨礙總統履行對移民問題的廣泛權力與責任，損害公眾利益。」