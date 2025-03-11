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川普稱看不到美國經濟衰退：股市有漲有跌、國家會繁榮

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川普稱「看不到美國經濟衰退」：股市有漲有跌、國家會繁榮

編譯徐榆涵／即時報導
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川普11日稱自己見不到美國經濟衰退，相信國家將會繁榮。(路透)
川普11日稱自己見不到美國經濟衰退，相信國家將會繁榮。(路透)

川普總統對加拿大的關稅政策反覆不定，稍早撤回加徵加拿大鋼鐵和鋁等輸美商品關稅至50%的決定，令企業界擔憂，川普的關稅政策會讓美國經濟面臨更大的衰退風險。對此，川普11日再度淡化關稅政策對市場的影響，稱自己見不到美國經濟衰退，相信國家將會繁榮，又指股市會上升亦會下跌，不感到憂慮，強調必須重建國家。

川普隨後出席商界領袖圓桌會議與約100名執行長會面時，他再為關稅辯護，稱他對許多進口商品加稅，逐漸產生了巨大的正面影響。這些關稅已經使得全球市場陷入動盪，並引發股市拋售。

川普表示：「關稅將會這個國家帶來許多資金」，並吸引海外企業在美國設廠。

川普加劇了與加拿大的貿易戰，誓言將加拿大所有進口鋼鐵和鋁商品的關稅加倍至50%，並在數小時內生效。但白宮隨後表示，在加拿大官員同意談判後，關稅將維持在25%。

關稅可能會提高企業成本，推升通膨，並削弱消費信心，進而打擊經濟成長，此前景令市場感到不安。

美國股市11日延續上周跌勢，自川普去年11月選舉以來，標普500指數已下跌3.6%，2025年至今下跌5.3%。

投資人擔心川普的貿易政策可能引發經濟放緩。同時一項針對美國家庭的調查顯示，消費者對其前景也愈加悲觀。

關稅 川普

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