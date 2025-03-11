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川普擬在軍事基地建金屬冶煉設施 防中國出口管制

編譯徐榆涵／即時報導
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傳美國總統川普計畫在五角大廈軍事基地興建金屬冶煉設施，以提高美國關鍵礦物產量。(美聯社)
傳美國總統川普計畫在五角大廈軍事基地興建金屬冶煉設施，以提高美國關鍵礦物產量。(美聯社)

路透引述2名資深政府官員表示，美國總統川普計畫在五角大廈軍事基地興建金屬冶煉設施，以提高美國關鍵礦物產量，並抵消中國對相關產業的控制。

報導指出，川普上周向美國會表示，自己將採取「歷史性行動」，大幅擴大美國關鍵礦產和稀土的生產，川普最快可能在12日簽署行政命令採取行動。據知情人士稱，作為行政命令的一部分，五角大廈將與其他聯邦機構合作，在基地安裝處理設施。

使用軍事基地進行加工，將凸顯川普對國安關鍵礦物的重視，目前美國軍方使用的戰機、潛艦、子彈和其他武器多半都使用北京加工的礦物所製造。

知情人士表示，川普也計畫任命一名關鍵礦物主管，類似於前幾屆總統為協調華府對其他領域的關注所採取的舉措。知情人士補充，相關計畫仍在討論中，在川普正式簽署命令之前仍可能有變數。

知情人士透露，部分川普政府官員對一些初步跡象感到擔憂，即中國可能會限制關鍵礦產出口，作為對川普關稅的報復或其他原因。

針對報導，美國國家安全委員會未置評。

五角大廈控制約3000萬英畝的土地，這項計畫將確保當局有足夠的土地用於建造煉油設施，同時也能避免在當地社區引發爭議。此外也可避免額外購買土地和使用其他聯邦部門控制的土地。

這項優先考量金屬加工，而不是徹底改革美國礦山許可的計畫，恐引發美國礦業公司的不滿，但卻可以解決製造商長期以來的擔憂，即中國過度控制全球金屬加工產業。據報，在美國地質調查局認定的50種關鍵礦產中，中國是其中30種的全球最大生產國。

川普 五角大廈 華府

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