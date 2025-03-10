白宮經濟顧問：加墨關稅不是貿易戰 而是毒品戰

白宮經濟顧問、國家經濟會議主席哈塞特，9日表示與加拿大的芬太尼關稅問題能在3月底前解決。(路透)

白宮經濟顧問、國家經濟會議(National Economic Council)主席哈塞特(Kevin Hassett)9日表示，美國與墨西哥 、加拿大之間不是貿易戰，而是「毒品戰爭」，他希望3月底之前解決芬太尼(fentanyl)問題。

國會山莊報(The Hill)報導，哈塞特在美國廣播公司新聞網(ABC News)9日的「This Week」節目上談到川普 總統對這兩鄰國徵收關稅 的性質正在演變，「事實上，我們發動的是一場毒品戰爭，而不是貿易戰，這是談判的一部分，目的是讓加拿大和墨西哥停止跨境運輸芬太尼。」

為了迫使加墨兩國加大力度遏制移民和芬太尼跨境，川普威脅加徵25%的關稅；墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)同意為邊境提供援助後，關稅暫停一個月。

哈塞特表示，美國已經看到墨西哥和加拿大在阻止芬太尼流入美國方面取得進展，這使得川普得以簽署兩國大部分進口產品的關稅豁免協議，並將實施時間推遲到4月2日。「我們看到他們在毒品戰爭中取得進展，所以我們放寬了對他們徵收的一些關稅…這場毒品戰爭實際上從川普政府執政以來就一直進行中。」哈塞特隨後補充，政府希望「在本月底前」解決毒品戰爭問題。

至於川普2月13日簽署備忘錄、要求相關部門研擬的對等關稅(reciprocal tariffs)計畫，也就是任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅，哈塞特對此表示：「希望我們能真正圍捕販毒集團成員，阻止導致數十萬美國民眾死亡的芬太尼流入，然後我們再專注於對等關稅的問題。」