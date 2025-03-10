川普打關稅戰 不排除導致今年美國經濟衰退

福斯新聞9日播出川普總統專訪，他稱關稅可能會帶來過度期。 (取自X平台)

川普 總統接受福斯新聞(Fox News)專訪時沒有排除今年美國經濟衰退的可能性，但商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)卻表示，美國人「絕對不應該」為經濟衰退做準備。

福斯新聞9日播出川普的專訪，「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目主持人瑪麗亞‧巴帝羅默(Maria Bartiromo)詢問川普，人們逐漸憂慮經濟走緩，亞特蘭大聯邦準備銀行指出，美國經濟第一季將萎縮，「您是否預期今年美國經濟將陷入衰退？」

川普6日在白宮受訪時，回答巴帝羅默說道，「我討厭預測這樣的事情，但會有一段過渡期，因為我們正在做的事情非常浩大，我們正把財富帶回美國。」

川普表示，「這是件大事，總有過渡期，需要一些時間；這需要一些時間，但我認為這對我們而言應該很棒。」

紐約時報報導，川普上周對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅 震撼股市，並引發最大汽車製造商等產業抵制，產業領袖及員工表示，關稅將摧毀他們的業務。

加拿大立即對價值205億元的美國出口商品徵收報復關稅，並威脅要採取更多措施；中國也對美國商品徵收關稅，並計畫在10日再徵收另一輪關稅。

川普預計4月2日宣布進一步實施對等關稅，以回應其他國家的關稅等貿易行為。

巴蒂羅莫告訴川普，商業領袖重視市場的明確性：「上市公司希望在對等關稅實施後看見明確性，在那之後，您將有什麼打算嗎？我們會看見明確性嗎？」

川普說：「我們可能會提高一些關稅，看情況，可能會提高(稅率)。我認為不會降，或許會調升；他們有很多明確性，他們只是利用它。這看似合理。他們總說，想要明確。」

川普接著說：「你看，我們的國家已經被敲詐了數十年，很多、很多年。」

在川普眼花繚亂的關稅政策中，經濟學者對經濟前景更加悲觀，加劇龐大的不確定性，阻礙企業的新投資和招聘計畫。

更令人擔憂的是，持續的不穩定性會進一步冷卻經濟，讓已有跡象的經濟緩和狀況更加嚴重。

紐時報導川普第二任期才剛開始，經濟卻已降至更溫和的成長速度，勞動力市場降溫，通膨雖然遠低於2022年的峰值，但仍具黏性。

不過，商務部長盧特尼克9日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時表示，「美國不會出現經濟衰退，全球關稅將下降，因為川普總統說，『你想向我們收取100%的費用？我們也會對你們徵收100%的費用』。」

盧特尼克認為，川普計畫「將美國推向世界」，並「以前空前方式發展美國經濟」。