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酪梨要變貴了？加州人熱愛墨西哥農產 憂關稅衝擊推升物價

中央社／舊金山8日專電
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美國自墨西哥進口大量農產品，超市內，放眼望去不同品種的酪梨、番茄、青檸檬、木瓜色澤鮮艷，多數貼有「墨西哥」產地標籤，不少消費者憂心未來墨西哥進口的酪梨、番茄等農產品供應不足，並預期民生物價再調漲。(美聯社)
美國自墨西哥進口大量農產品，超市內，放眼望去不同品種的酪梨、番茄、青檸檬、木瓜色澤鮮艷，多數貼有「墨西哥」產地標籤，不少消費者憂心未來墨西哥進口的酪梨、番茄等農產品供應不足，並預期民生物價再調漲。(美聯社)

加州飲食文化中，墨西哥風味不可或缺。川普對墨西哥農產品課徵關稅的陰影未散，不少消費者憂心未來墨西哥進口的酪梨、番茄等農產品供應不足，並預期民生物價再調漲，一名主婦表示希望關稅政策無限期延後。

「我很開心聽到關稅政策被延後了，希望最終不會實施。」史密斯女士（Vanessa Smith）周六按照習慣到舊金山灣區農夫市集採買，對於政府6日暫緩對加拿大、墨西哥部分商品課徵25%關稅，她表示暫時鬆了口氣，同時仍對未來經濟情況感到憂心。

美國總統川普（Donald Trump）對鄰國發動關稅戰，3月4日政策生效，2天後宣布暫緩，效期至4月2日，農產品和汽車業成為美墨談判重點。

史密斯女士表示自己熱愛墨西哥進口的酪梨、香蕉，擔心食品價格因關稅再度上漲，「所有東西的價格原本就已經變貴了，若之後實施關稅，我們的負擔又更大了。」

「我很幸運，但我知道這項政策會衝擊到很多人」，另一名主婦克里斯蒂（Christie）向記者表示，她生活無虞，唯一受到的影響是家中維修所需材料送貨日不明，「不確定是不是來自加拿大的木材，如果食材等產品供應鏈被打亂，對生活影響很大。」

美國自墨西哥進口大量農產品，超市內，放眼望去不同品種的酪梨、番茄、青檸檬、木瓜色澤鮮艷，多數貼有「墨西哥」產地標籤。加州人口組成中，拉丁裔約占4成，他們的日常飲食包括塔可（Taco）、莎莎醬（Salsa）等都仰賴墨西哥進口食材。

「你可以買到智利的酪梨或來自瓜地馬拉的酪梨，但是從墨西哥進口的酪梨，應該算是品質最好的其中一個」，拉丁裔主婦巴拉薩（Griselda Barraza）與朋友結束超市例行採買後告訴記者，她每次都會購買來自墨西哥的酪梨、香蕉、青檸檬。

巴拉薩預期，即便加州農民增加生產，恐怕也無法應付大眾龐大的需求，特別是到了夏季，而受到這些產品供應量減少的影響，「我們將會看到價格因而上漲。」

「關稅戰對我們的經濟將產生影響」，巴拉薩悠悠表示，這項政策令她有些難過，「因為有許多我們習慣在餐桌上看到的美味，以後或許無法再擁有了。」

墨西哥 關稅 酪梨

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