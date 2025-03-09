丹佛公校控ICE校園抓人 遭法官駁回 川普驅逐非法移民政策一大勝利

丹佛聯邦地區法院法官裁決，移民與海關執法局(ICE)可以突擊校園，逮捕非法移民。圖為ICE幹員2月5日在丹佛市的一項突擊行動中逮捕無證移民。(路透)

丹佛聯邦地區法院法官多梅尼可(Daniel Domenico)7日判決，「丹佛公校學區 」(Denver Public Schools)主張學生上課率降低，是因畏懼川普 政府的移民新政策，但提不出證據，故不得援引拜登時代舊政策，阻擋移民與海關執法局(ICE)突擊校園，逮捕非法移民 。福斯新聞網(Fox News)8日指出，這一判決代表川普政府加強遞解非法移民出境的行動，取得勝利。

美聯社報導，2021年的舊法規限制ICE不得在學校、教堂等敏感地點附近執行移民法律，目前遭到廢止；「丹佛公校學區」除主張學生上課率降低，還說學區必須分撥資源，因應學生、學生家庭因此而孳生的恐懼。

代表學區的律師團表示，學區要做的包括協助學生維持心理健康，行政心力無法專注在學業，反而要撥去做移民問題，還得幫缺課學生趕上學業進度。

ICE幹員2月5日在丹佛市逮捕無證移民時，遭到社區民眾舉牌抗議。(美聯社)

法官判決不得引用拜登舊法規 阻ICE執法

福斯新聞網報導，丹佛公校學區向聯邦法院興訟，控告國土安全部及部長諾姆(Kristi Noem)扭轉舊政策，學區「受阻，無法履行職責」，故尋求初步禁制令，阻擋聯邦政府到敏感地點逮人，但遭法官駁回。原告另要求多梅尼可法官頒布全國初步禁制令，強迫移民官員回歸2021年法規，也遭法官駁回。

法官判決之前幾天，丹佛市長強森(Mike Johnston)等民主黨「庇護城市」市長才前往華府，接受共和黨籍聯邦眾議員質詢，討論各市奉行的移民相關政策；共和黨人看來，那些政策是想斵傷川普大規模遏阻和遞解非法移民的心力。提起訴訟的是學區，而非丹佛市府。

敏感地點執行移民法的變革，是1月由國土安全部代理部長宣布，除棄用舊政策外，也強調現場探員應用「常識」、「自由處分權」，以便執行逮捕非法移民的法律行動。

法官指校方說學生畏懼上學「言過其實」

然而，多梅尼可法官指出，ICE局長後來頒布指示，要求部內官員在敏感地點如學校逮捕非法移民時，依然要取得上級督導的批可；法官指出，控方形容的學生畏懼新法規、相信舊法規提供庇護給學校，兩項說法似乎「言過其實」，沒有可靠的證據。

多梅尼可是科羅拉多州前副檢察長，由川普任命為聯邦法官。丹佛公校學區敗訴之後，以書面聲明表示失望，同時主張訴訟書中，把川普政府新法規的細節向大家公開，做得很成功。

在學校逮捕移民是很罕見的事；代表學區的律師團引用ICE數據指出，2018到2020年間，在學校逮捕人只有兩起，另有18起在學校附近。支援丹佛訴訟案的「大城市學校理事會」(Council of the Great City Schools)指出，截至上周，還沒有依新法規在學校逮人的案例。