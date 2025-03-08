國務院大縮編 逾10駐外使領館今夏將裁撤

聯邦政府瘦身再瞄準駐外使領館，國務院擬裁掉為數不少的歐洲外館，擬削減20%預算。（路透）

國務院 資深官員已開始草擬計畫，今夏將先關閉海外地區十多個使領館，更多使領館接下來也將面臨裁撤。美國官員說，大量縮減外交據點恐讓美國與其他國家建立夥伴關係、搜集情報的努力遭受重挫，中央情報局(CIA)則擔心國安工作將受衝擊，尤其是中國外交在國際舞台已經迎頭趕上美國的此時。知情官員說，國務院為了達到降低20%預算的目標，必須關閉駐外據點，裁撤海外人員。

擬裁撤使館主要在西歐

紐時報導，據官員透露，擬裁撤的使領館主要位於西歐。目前，川普 正疏遠美國與歐洲的民主盟友，轉而加強與俄羅斯的關係。

報導也指，國務院上月向國會簡報了關閉計畫。國務院官員告訴國會，他們還計畫關閉駐土耳其加濟安泰普（Gaziantep）的領事館，該領事館一直是美國官員處理敘利亞難民及人道援助組織合作的樞紐。

國務院打算裁撤在數百個美國使領館工作的當地雇員，當地雇員通常占使領館員工三分之二。在許多國家，當地雇員是美國外交官認識工作環境的基礎。

紐約時報分析，使領館刪減是川普政府聯邦政府縮編計畫之一，也是川普以「美國優先」(America First)為基調的外交政策走向，今後美國不再延續過去在全球各地發揮龐大影響力的做法，從民主、人權到各種援助工作都將縮減。

就在川普政府裁撤使領館的同時，身為美國主要對手的中國，外交駐點數量已經超過美國。中國與多國建立堅實關係，特別在亞洲、非洲，在國際組織則展現更多權力。

中情局憂影響國安工作

報導指出，美國大量刪減使領館，尤其是關閉整個大使館 ，不僅將妨礙聯邦政府的大部份運作，可能還會危害國家安全。

派駐大使館的人員來自美國軍方、情報單位以及執法、衛生、商務、貿易、財證金融等部門，負責任務包括監測駐在國當地情勢，與當地官員針對打擊恐怖主義、防止傳染疾病、避免貨幣危機等事項密切合作。

報導指出，中情局內部已對美國使領館數量大幅縮減感到憂慮，絕大多數美國祕密間諜都以使領館員工身份為掩護，外交據點的裁撤等於讓中情局情報人員駐點選擇跟著變少。

官員說，優退優離計畫已經讓國務院流失一批資深官員，新聘人事凍結則讓人力問題雪上加霜。今年1月到2月之間，共有700人向國務院遞出辭呈，其中450人是職業外交官。2025年之前，國務院平均一整年的請辭人數約800人。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)領導的政府效率部(DOGE)19歲成員柯瑞斯汀(Edward Coristine)，目前在國務院協助推動刪減預算。