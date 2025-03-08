遏止反猶太主義不力 哥大失4億聯邦經費 校方已承諾與川政府合作

川普政府認為哥倫比亞大學對抗反猶太主義不力，取消對哥大的4億元贈款和合約。圖為去年4月示威學生在校園內掛出巴勒斯坦旗幟。(美聯社)

教育部、衛生部、司法部和總務署7日共同公告表示，哥倫比亞大學未能遏止校內反猶太 主義，川普政府決定取消對該校的4億元贈款及合約。哥大 為拿回這筆款項，已承諾與政府合作。

哥大發表聲明表示，哥大嚴肅對待該校法律義務並了解此公告嚴重性，將致力於打擊反猶太主義，確保師生和教職員的安全福祉。

2023年10月以色列-哈馬斯戰爭開始，哥大在去年春天成為美國各大校園抗議以哈戰爭的先鋒。

川普總統上任後，這所常春藤盟校很快成為削減聯邦資金的首要目標。哥大為此特別成立新紀律委員會，加強調查批評以色列的學生。這些作法讓言論自由倡議者感到震驚，但該校的努力對聯邦政府 來說顯然還不夠。

川普政府認為哥倫比亞大學對抗反猶太主義不力，取消對哥大的4億元贈款和合約。圖為支持巴勒斯坦學生去年10月在校園集會示威。(路透)

教育部長麥克曼(Linda McMahon)7日聲明表示，「如果大學要獲得聯邦資助，就必須遵守所有聯邦反歧視法。哥倫比亞大學長期以來一直忽視其對在校猶太學生的義務。」

去年春天，哥大校園支持巴勒斯坦的示威者曾在4月設立營地，並引發一波類似抗議浪潮；抗議者隨後占領一座校園建築，警方清理該建物後，有數十人被捕。最近幾天，兩名被控擾亂以色列歷史課的學生遭校方開除，一小群示威者為表示抗議，短暫占領哥大附屬巴納德學院的建築。5日有數名學生在占領建築物數小時後被捕。

川普政府取消對哥大撥款及合約後，目前仍不清楚該校的哪些研究、計畫或活動將受影響；該校同時設有醫療中心及許多其他部門。

聯邦政府已對五所大學進行新的反猶太主義調查，並派遣特別工作組到十所大學，調查各該校被控猶太學生未受保護的情況。哥倫比亞大學都名列調查之內。其他接受調查的學校包括：柏克萊加州大學、明尼蘇達大學、西北大學以及波特蘭州立大學。

五天前，聯邦政府宣布，考慮下令停止與紐約市立大學(CUNY)簽訂的5100萬元合約，也將審查該校是否還有資格獲得逾50億元聯邦撥款。