我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

浮華世界：最高外交官魯比歐 卻常是最後才知決策的人

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐雖然是美國最高外交官，但時常是最後一個知道外交決定的人。圖為魯比歐2月下旬在華府。(路透)
國務卿魯比歐雖然是美國最高外交官，但時常是最後一個知道外交決定的人。圖為魯比歐2月下旬在華府。(路透)

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌報導，川普總統上台兩個月以來，國務卿魯比歐(Marco Rubio)登上國際舞台，但私底下卻對工作頗有抱怨，川普基本上在重大外交決策上讓魯比歐「坐冷板凳」(sidelined)；接近白宮的四名共和黨高層指出，魯比歐對友人表示，雖然名義上是最高外交官，對於外交政策卻無實質影響力，為此感到憤憤不平。一名消息人士說，川普政府做出外交決策時，魯比歐經常是「最後才知道的人」。

報導指出，兩名知情人士說，川普指派九名特使分別處理受到高度矚目的外交事務，包括結束加薩(Gaza)戰爭與俄烏戰爭，就讓魯比歐感到不悅。

另外，魯比歐並不認同川普取消前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)維安保護的作法。消息人士說，魯比歐與龐培歐交情甚篤，川普的決策讓魯比歐非常難堪。

魯比歐的人事任命案在參議院獲得兩黨支持而高票通過，但川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)2月28日在白宮橢圓形辦公室會談氣氛鬧僵，副總統范斯(JD Vance)當面批評澤倫斯基對美國「有失尊重」，在一旁坐立難安的魯比歐成了網路酸民揶揄對象。

雖然遭到網路批評，魯比歐仍在社群媒體X發文，感謝川普「為美國挺身而出」。魯比歐向來大力支持烏克蘭，對於俄羅斯則態度強硬。

川普4日晚間在國會發表演說，重申美國將取回巴拿馬運河，但把萬一行動沒能成功的責任，預先甩鍋給魯比歐。川普說：「我們有魯比歐負責指揮。祝好運，現在大家知道萬一事情搞砸應該責怪誰吧。」

一名消息人士說，魯比歐無法撐到川普任期結束，就會早一步請辭。

「浮華世界」分析，川普促使美國外交政策走入吉凶未卜的領域，魯比歐能夠支援多久成了未知數，一名消息人士甚至斷言，魯比歐任期最多只有一年半，然後便將掛冠求去。

魯比歐 川普 澤倫斯基

上一則

撤銷24萬在美烏克蘭難民合法身分？白宮：未最後決定

下一則

海外vs.本地製造 加品牌露露樂檬、加拿大鵝關稅戰境遇不同

延伸閱讀

CNN：川普關稅舉棋不定 從大企業到小商家都疲於應付

CNN：川普關稅舉棋不定 從大企業到小商家都疲於應付
川普是否支持北約「還在思考」：不付錢就不協防

川普是否支持北約「還在思考」：不付錢就不協防
回應川普延徵加墨關稅 加拿大暫停對美徵收第二輪關稅

回應川普延徵加墨關稅 加拿大暫停對美徵收第二輪關稅
美股重挫暫緩加、墨高關稅？ 川普：與市場表現無關

美股重挫暫緩加、墨高關稅？ 川普：與市場表現無關

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標