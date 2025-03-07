浮華世界：最高外交官魯比歐 卻常是最後才知決策的人

國務卿魯比歐雖然是美國最高外交官，但時常是最後一個知道外交決定的人。圖為魯比歐2月下旬在華府。(路透)

「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌報導，川普 總統上台兩個月以來，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)登上國際舞台，但私底下卻對工作頗有抱怨，川普基本上在重大外交決策上讓魯比歐「坐冷板凳」(sidelined)；接近白宮的四名共和黨高層指出，魯比歐對友人表示，雖然名義上是最高外交官，對於外交政策卻無實質影響力，為此感到憤憤不平。一名消息人士說，川普政府做出外交決策時，魯比歐經常是「最後才知道的人」。

報導指出，兩名知情人士說，川普指派九名特使分別處理受到高度矚目的外交事務，包括結束加薩(Gaza)戰爭與俄烏戰爭，就讓魯比歐感到不悅。

另外，魯比歐並不認同川普取消前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)維安保護的作法。消息人士說，魯比歐與龐培歐交情甚篤，川普的決策讓魯比歐非常難堪。

魯比歐的人事任命案在參議院獲得兩黨支持而高票通過，但川普與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)2月28日在白宮橢圓形辦公室會談氣氛鬧僵，副總統范斯(JD Vance)當面批評澤倫斯基對美國「有失尊重」，在一旁坐立難安的魯比歐成了網路酸民揶揄對象。

雖然遭到網路批評，魯比歐仍在社群媒體X發文，感謝川普「為美國挺身而出」。魯比歐向來大力支持烏克蘭，對於俄羅斯則態度強硬。

川普4日晚間在國會發表演說，重申美國將取回巴拿馬運河，但把萬一行動沒能成功的責任，預先甩鍋給魯比歐。川普說：「我們有魯比歐負責指揮。祝好運，現在大家知道萬一事情搞砸應該責怪誰吧。」

一名消息人士說，魯比歐無法撐到川普任期結束，就會早一步請辭。

「浮華世界」分析，川普促使美國外交政策走入吉凶未卜的領域，魯比歐能夠支援多久成了未知數，一名消息人士甚至斷言，魯比歐任期最多只有一年半，然後便將掛冠求去。