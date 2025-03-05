關稅恐慌 美股續挫 道指再瀉670點 史指選後漲幅蒸發

關稅戰正式開打，股市大跌。圖為紐約證交所交易員在收看4日財經新聞。(美聯社)

川普 總統宣布向加拿大、墨西哥各開徵25%關稅 之後，股市4日加大頹勢；代表績優股的道瓊工業指數跌約670點，今年開年以來已比去年低23點；史坦普500指數跌幅1.2%，去年選舉後的漲幅蒸發；側重高科技業的那斯達克指數下跌0.4%。

華爾街日報(WSJ)4日報導，美國向墨西哥、加拿大進口商品加徵新關稅，也對中國進口商品再加10%，這三個國家已宣布或即將宣布反制措施，這些狀況對範圍很廣的資產、整個經濟體質會有什麼影響，投資 人很費解。

川普3日下午重申，關稅自4日凌晨12時1分起生效，股市便大幅下挫，跌勢延續到4日，下午近半之際似乎找到立足點，科技股拉抬那斯達克指數，只是交易的最後一小時仍告下跌。

關稅戰正式開打，股市大跌。圖為4日工作中的紐約證交所交易員。(美聯社)

避險基金ValueWorks投資長列蒙耐茲(Charles Lemonides)表示，股市的走向反映對未來不確定的感受，要大過其他因素；投資人處於政策轉型期，而且不曉得轉型幅度會多大。

幾周前股市還來到新高點，史丹普500指數2月19日創歷史紀錄，2025年漲幅達4.5%。但接下來各項數據暗示美國經濟疲軟，消費者開支1月創下4年來最大單月跌幅；世界大型企業聯合會(Conference Board)指出，2月消費者信心指數也創2021年以來最大單月跌幅。

「貝爾斯登私人財富管理」(Bernstein Private Wealth Management)機構資深投資策略師包曼(Roosevelt Bowman)表示，投資人對美國經濟成長走軟，其疑懼正在升高；經濟基本面快速轉差是主因，關稅及政策不穩定是第二大趨動力量。

關稅戰正式開打，股市大跌。圖為紐約證交所交易員4日工作中收看加拿大總理宣布報復性關稅的財經新聞。(美聯社)

對景氣敏感的個股4日交易受創最深，史坦普500的金融類股下挫3.5%。美國銀行(Bank of America)跌6.3%、摩根大通(JPMorgan Chase)跌4%。

郵輪公司、度假村及汽車類股及大部分工業類股都下挫。開拓重工(Caterpillar)跌1.6%，聯合航空(United Airlines)跌6%。

川普勝選以來股市本來上漲，投資人認定這位共和黨籍總統將帶頭減稅、鬆綁法規。很多人本來指望川普競選時說的關稅，更可能用來討價還價，不會落實。但4日大幅度新關稅開始生效，專家表示，投資人開始清醒，表示茲事體大，川普還真履行提高關稅的競選承諾。