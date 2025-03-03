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「美將成世界加密之都」 川普宣布5種加密貨幣列入戰略儲備 幣圈噴漲

編譯廖振堯／綜合報導
川普提議建立美國的加密貨幣儲備，令相關虛擬資幣大漲。圖為川普1月23日簽署有關虛擬貨幣的行政命令。(路透)
川普提議建立美國的加密貨幣儲備，令相關虛擬資幣大漲。圖為川普1月23日簽署有關虛擬貨幣的行政命令。(路透)

川普總統2日在「真實社群」(Truth Social)上發文，透露他希望將五種加密貨幣列入戰略儲備，比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、Ripple(XRP)、Solana(SOL)、Cardano(ADA)聞訊大漲。

路透報導，川普文中稱「在拜登政府多年的腐敗攻擊之後，美國要將加密貨幣列入儲備，提升這個關鍵產業。我的數位資產行政命令，將指示總統工作小組推進包括XRP、SOL、ADA在內的加密貨幣戰略儲備。我將確保美國成為世界加密之都。我們正在讓美國再次偉大！」

一個小時後，他又補發一則貼文，稱比特幣、以太幣也會和這些有價值的加密貨幣一樣，成為儲備的核心，「我也喜歡比特幣和以太幣！」

據加密貨幣數據和分析公司Coingecko，川普宣布消息後幾個小時，整體加密貨幣市場上漲約10%、或超過3000億元；其中比特幣漲逾8%、以太幣漲約12%、ADA漲約60%、SOL漲約23%、BRP漲約28%，之後皆稍稍回落。

川普提議建立美國的加密貨幣儲備，令相關虛擬資幣大漲。圖為比特幣示意圖。(歐新社)
川普提議建立美國的加密貨幣儲備，令相關虛擬資幣大漲。圖為比特幣示意圖。(歐新社)

21Shares美國業務負責人布羅凱(Federico Brokate)表示，此舉標誌著美國政府積極參與加密經濟的轉變，「這有可能加速機構採用、監管更清晰，並加強美國領導數位資產創新。」

Coinshares研究負責人巴特菲爾(James Butterfill)則說，他很驚訝戰略儲備竟會納入比特幣以外的加密貨幣，「這些貨幣與比特幣不同…這些資產更類似於技術投資。此消息表明，在加密技術領域中採取的是愛國立場，而幾乎不考慮這些資產的基本面。」

拜登政府的監管機構嚴厲打擊加密貨幣業，以保護民眾免受詐欺和洗錢侵害。川普則在2024年大選贏得了該產業的支持，很快推出相關政策優先事項，美國證券交易委員會(SEC)也撤回調查多家加密貨幣公司，並撤銷了對美國最大交易所Coinbase的訴訟。

對於是否需要國會法案來建立戰略儲備，分析師和法律專家看法分歧， 有人認為可透過財政部的外匯穩定基金來建立儲備；川普的加密貨幣團隊曾計畫將執法行動中查扣的加密貨幣來建立儲備。

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