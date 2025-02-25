銅也要徵關稅？川普下令研究如何強化美國銅業
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川普總統25日表示，關稅將有助於美國銅業，強化美國國家安全；川普並簽署行政命令，要求商業部研究如何強化國內的製銅供應。
川普25日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，如同美國的鋼鐵和鋁產業，美國銅業的生產製造也正遭受國際對手的攻擊。
川普說，為了恢復美國的銅業，他已經要求商務部長和貿易代表署來研究銅進口，並結束讓美國人失去工作的不公平貿易。
川普說，關稅將有助於美國重建銅業，並強化國防安全；川普說，美國產業依靠銅，沒有任何例外，銅應該要在美國製造。
川普表示，「美國優先」創造美國工作機會，也保護國家安全；川普說，是時候讓銅業回到美國。
川普25日也簽署行政命令，指美國製銅供應大幅依賴他國，對美國的國家安全和經濟穩定造成威脅，認為確保可靠、安全和韌性的國內銅供應鏈才符合美國的政策。
該行政命令要求商務部與相關部會協調，研究美國銅業對外國的依賴，並在270天內做成報告，並提供因應對策，包括關稅、出口管制，或者增加國內生產的誘因等。
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