暫緩期限將至 川普：加墨關稅3月4日按時開徵

俄國入侵烏克蘭之戰滿三周年之際，川普總統24日在白宮接待來訪的法國總統馬克宏，並舉行聯合記者會。圖為川普與馬克宏在白宮記者會上緊緊握拳，表示合作無間，友誼堅定。(路透)

川普 總統24日表示，美國對加拿大和墨西哥 的關稅 將於3月4日開徵，結束暫緩徵稅30天的時限，開徵後可能延緩經濟成長並加劇通膨。

川普24日在白宮會見法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)並舉行記者會，川普說：「我們按時收取關稅，進展神速。」

川普指其他國家對美國收取不公平的進口稅，而這些稅款的代價是犧牲美國的製造業和就業機會，對等關稅最快將於4月實施。

美方持續的關稅威脅引發企業和消費者憂慮經濟放緩、通膨加速，但川普表示，相關稅收將用以減少聯邦預算赤字，並為勞工創造新的就業機會。

馬克宏在記者會上說：「我們希望為公平競爭做出真摯承諾，共創流暢貿易和更多投資」，這有助歐美共同繁盛，雙方團隊將進一步談判，以落實此概念。

美聯社報導，美加墨官員已舉行會談，但川普依舊決定結束最初訂2月生效，而後暫停30天的關稅；川普計畫對從墨西哥進口的貨物，以及來自加拿大的多數商品徵收25%關稅，並對加拿大的能源產品徵收10%關稅。

馬克宏24日稍晚接受「福斯新聞」訪問時表示，他希望說服川普避免可能的貿易戰，並指出利用關稅挑戰中國的工業實力，對歐洲傳統盟友而言很困難，重申「我們不需要貿易戰，而是需要共創昌盛榮景」。

川普對加墨商品徵稅，目的是為了迫使兩國更努力解決非法移民和芬太尼等非法藥品與毒品走私的問題。

來自加拿大的芬太尼相對少，但加拿大已指派前資深警官布羅索(Kevin Brosseau)擔任芬太尼「沙皇」，與美國相應人員和執法機構密切合作，藉此安撫川普。

在墨國方面，墨西哥政府調派1萬名國民兵到美墨邊境，遏止無證移民闖關。

另一方面，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)24日對於墨方在期限前，與美方達成協議充滿信心。

薛恩鮑姆在白宮記者會前表示，「我們需要在28日達成重要協議，溝通所有問題並完成這項協定，我相信我們做得到。」

薛恩鮑姆表示，若有必要，她將再次直接與川普對談；她表示，目前美墨高層官員正在討論，而墨方堅持美方應正視藥品的分銷與消費問題，而非單純針對墨西哥生產的部分。

多數經濟學者表示，稅收成本可能會由消費者、零售商和製造商承擔，如汽車公司向全球各地採購零件，仰賴鋼鐵和鋁等原料，而川普已針對這些原料徵收25%關稅。

沃爾瑪(Walmart)等公司已提醒消費者關稅可能造成的不確定性，而密西根大學的消費者信心指數(consumer sentiment index)在過去一個月以來暴跌約10%，部分歸因於憂慮關稅和通膨惡化。

因應美國加稅，加拿大、墨西哥和歐洲計畫徵收報復性關稅的可能性，恐怕導致更廣泛的貿易衝突，從而破壞經濟成長；耶魯大學預算實驗室(Budget Lab)本月估計，加墨關稅可能讓美國人的平均年收入減少1170元到1245元。