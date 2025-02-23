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馬斯克要求聯邦員工填寫「每周工作表」否則解雇

編譯盧炯燊／綜合報導
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美國總統川普密友兼SpaceX公司執行長馬斯克。(路透)
美國總統川普密友兼SpaceX公司執行長馬斯克。(路透)

主管政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克再出招，要求聯邦政府所有員工必須填報每周工作表，否則視作自行辭職。馬斯克此舉是對總統川普提出的「更積極」作為，讓聯邦政府「瘦身」的要求後作出的回應。

川普先於22日早上在其社交媒體平台「真實社群」(Truth Social)貼文，稱讚馬斯克削減聯邦政府支出「做得很好」，但「我希望看到他(馬斯克)更積極」。

川普發文後不久，馬斯克在 X 平台推文說按照川普指示，「所有聯邦政府員工將收到一封電郵，必須說明他們上星期完成了什麼工作，不回覆將被視為辭職」。馬斯克的帖文發出七個小時後，聯邦雇員在東岸時間下午4時半左右陸續收到電郵。

電郵以聯邦人事管理局(OPM)名義發出，要求填報五項上周完成的工作重點，回覆截止日期為24日(周一)晚上11 時59分，但沒有提到辭職的威脅。

OPM發言人皮諾弗(McLaurine Pinover)隨後發聲明表示，OPM要求員工在每周一工作日結束前，提交前一周工作簡要總結，並抄送給他們的主管，各機構之後會決定下一步行動。

這個要求看似簡單，卻為230萬名聯邦僱員帶來連串法律及衍生問題。例如有部分雇員原圥是禁止在未經特別批准下，向第三方透露有關其工作的信息，現在則要抄送給部門主管。

還有正在偏遠或難以到達的地方值勤的國防部人員，無法及時查看電郵；又有一些人正在休假無法登入政府電腦收取電郵……等，隨時因未知道要填報而被視作辭職。讓情況更加混亂的是，有些機構的負責人向員工發出指示說，在他們審查電郵之前不要回覆。美國外交官們對國務院人力資源辦公室以及代表外交官的工會也提出質疑，詢問如何作出回應。

不少雇員更說，儘管大多數人都在努力工作，現在卻時刻面臨解雇的威脅。

明尼蘇達大學法學教授貝德納(Nick Bednar)認為，如果政府將未回覆電郵的員工視為辭職，已明顯違法。

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