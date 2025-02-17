我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國電視劇「上陽賦」太子 轉職南加開可麗餅店

擦出火龍、乘客像蝙蝠倒掛…達美航空翻覆畫面曝光

川普2.0社群貼文「影響市場」不如從前 追蹤操作回報低於4%

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普社群媒體發文對市場的影響力不如第一任期。(歐新社)
總統川普社群媒體發文對市場的影響力不如第一任期。(歐新社)

根據摩根大通銀行的研究，川普2.0的社群媒體貼文，撼動市場的數量少於第一任期。

小摩分析師發現，川普這次就貿易關稅、外交關係和經濟等敏感話題發布的126篇貼文裡，只有10%引發貨幣市場的明顯波動。

他上周發了20篇相關文章，是1月均值的兩倍，但仍低於他在2018-19年與墨西哥和其他國家發生貿易爭端期間的每周峰值60篇。

小摩說，「在不同的主題裡，關稅相關的貼文對市場影響最大」，那裡面有近三分之一衝擊到市場。影響力最大的是墨西哥披索和加元在2月初分別下跌超過2%和1%，川普當時說，已動用緊急權力對墨西哥和加拿大徵收25%關稅。此舉兩天後宣布暫緩。

其他專注於中國貼文則因語氣不同而造成幣值有升有貶。川普上台不久威脅因芬太尼供應要對大陸加徵關稅，導致人民幣走貶。但1月中，他說與中國國家主席習近平打了通 「非常好 」的電話後，人民幣升值。

小摩的回溯測試顯示，若依川普貼文進行交易，獲利不多。在川普每次發文後的5至180分鐘內買入美元，並與一籃子G10貨幣或最直接受影響的個別貨幣相比，報酬率最多不超過4%， 「令人失望」。

川普現階段發在社群媒體上的訊息較少能影響市場，但他加強了來自橢圓辦公室的直接溝通，幾乎每天都與記者進行問答。

川普 關稅 墨西哥

上一則

共和黨參議員柯頓出書 示警中國比許多美國人想像糟

延伸閱讀

美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工

美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工
明年建國250年 拉什莫爾山重啟國慶煙火 南達科他州長邀總統蒞臨

明年建國250年 拉什莫爾山重啟國慶煙火 南達科他州長邀總統蒞臨
不滿亞當斯與川普合作換撤罪 紐約4名副市長要辭職

不滿亞當斯與川普合作換撤罪 紐約4名副市長要辭職
傳沙烏地2/21召開阿拉伯峰會 討論川普接管加薩計畫

傳沙烏地2/21召開阿拉伯峰會 討論川普接管加薩計畫

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世
華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽