雷根像取代華盛頓 川普改變橢圓辦公室布置

川普總統2月13日在白宮橢圓形辦公室簽署行政令時，背後已換上雷根總統(下)畫像。(歐新社)

川普 總統調整橢圓形辦公室的過去總統肖像擺設，以雷根像取代華盛頓像，引發爭議。

每日郵報報導，川普就任以來，已重新布置白宮 橢圓形辦公室，但其中一項調整可能象徵他第二任期的政策轉向。

川普1月就職時，在橢圓形辦公室的顯眼位置，展示著名的民粹主義總統傑克遜總統肖像，下方才是美國首任總統華盛頓的小型肖像。

這兩幅肖像掛在美國總統辦公桌「堅毅桌」的右側，畫像下方則是知名藝術家雷明頓(Frederic Remington)創作的「野馬剋星」(The Bronco Buster」青銅雕像。

川普總統上任之初，2月4日在白宮橢圓形辦公室簽署行政令時，背後還掛著華盛頓(下)及傑克遜總統畫像。(美聯社)

時至2月，傑克遜與華盛頓的肖像被換下，改掛雷根的巨幅肖像。

傑克遜是一位強勢的總統，他無視法院、提高關稅，推動關閉國家銀行和庇護制度。

雷根支持全球自由市場經濟學和全球外交政策，以實力求和理念對抗蘇聯、追求和平。

川普的副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)在社群媒體上發現這項變化，寫道「太棒了！美國第40屆總統雷根的肖像現在掛在橢圓形辦公室」。

一幅較小的傑弗遜肖像，如今掛在雷根肖像的上方，而華盛頓和林肯的肖像在堅毅桌的左側。

此外，橢圓形辦公室外的走廊牆壁上，掛著川普在喬治亞州遭控干預選舉案2023年主動到案時拍攝的監獄照(mug shot)。

川普12日在橢圓形辦公室主持加巴德(Tulsi Gabbard)宣誓就任國家情報(DNI)總監的典禮時，雷根的肖像便顯眼得出現在川普演說的背景當中。

早在2月5日，川普在司法部長邦迪(Pam Bondi)宣誓就職時，就可看見傑克遜和華盛頓的肖像。

一名白宮消息人士證實橢圓形辦公室的前總統畫像懸掛位置改變，並稱傑克遜的肖像仍在該辦公室的不同位置。

另外，川普在橢圓形辦公室放了一張地圖，上面標示著他更名為「美洲灣」(Gulf of America)的「墨西哥灣 」(Gulf of Mexico)。