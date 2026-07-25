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在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

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網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。...
網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華人媽媽Ivy歸納在美國混得好者有5大共通特質。
  • 重點二：核心包括內核穩定、跨文化溝通與資產配置思維。
  • 重點三：也需兼顧生活全能，並能自在切換中西文化。

一名赴美陪讀、訪學的華人媽媽「Ivy_的美國生活」近日在小紅書分享，自己到加州生活滿一個月後，接觸不少長期定居灣區洛杉磯的華人菁英，歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括內核穩定、跨文化溝通能力強、懂得資產配置、生活全能，以及能自在切換中西文化。貼文曝光後，引起不少海外網友共鳴，也有人認為，這些特質其實放諸四海皆準，並非美國獨有。

Ivy表示，這段時間除了陪孩子適應學校、自己到多明尼克大學上課外，也有機會與不少在美國生活多年的華人交流。她觀察發現，真正發展順利的人，首先都有極強的「內核穩定」，不容易活在別人的評價裡，不會攀比房子、車子或孩子補習班，而是清楚知道自己想要什麼，因此能展現從容、自信的狀態。

她認為，第二個關鍵則是「破圈溝通能力」。她指出，英文流利並非唯一條件，更重要的是理解當地文化與職場運作方式，敢於在會議中表達想法，懂得向上管理與建立人脈，不只是默默埋頭工作，而是能讓自己的能力被看見。

第三，Ivy也提到，許多成功的華人不會只依賴固定薪資，而是具備資產配置與資源整合思維，積極研究稅務、理財、房地產投資或副業發展，希望透過多元收入提升財務自由。第四，她也觀察到加州生活不像亞洲有便利的家政服務，因此不少家庭無論男女，都能兼顧工作、育兒、家務等生活大小事，展現高度的生活適應能力。

至於最後一項，她形容為「保持中國胃，接納美國心」。她認為，適應最好的華人並非刻意迎合當地文化，也不是完全固守原有習慣，而是能自在穿梭於兩種文化之間，既能和美國同事聊天、參與社交，也能回家舉辦中秋聚餐或火鍋聚會，將不同文化優勢轉化為自身的人際資本。

貼文吸引不少網友留言支持，有人稱讚Ivy「剛來一個月就能觀察得這麼透徹，不簡單」、「悟性很好」，也有人表示，在美國生活最重要的是放下過去的身分與成就，面對現實、持續提升自我價值。另有網友補充，真正成熟的人「不會一直苛責別人」，認為包容也是成功的重要特質。

不過也有網友認為，「這些也不只是美國特有吧，優秀的人都有這種特質」，認為無論身處哪個國家，只要具備穩定心態、持續學習與適應能力，都更容易在職場與生活中取得成功。

精華 FAQ

  • 她歸納出5項特質：內核穩定、跨文化溝通能力強、懂得資產配置、生活全能，以及能自在切換中西文化，並認為這些特質能幫助人在美國更順利發展。

  • 指的是不容易被外界評價影響，不拿房子、車子或孩子補習班互相比較，而是清楚知道自己要什麼，因而能保持從容、自信與情緒穩定。

  • 因為有人認同這些特質有助於海外發展，但也有人指出，穩定心態、持續學習、適應能力與包容心其實各國都通用，不是美國才需要的成功條件。

華人 洛杉磯 灣區 小紅書

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