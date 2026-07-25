具專業技能、打理頂級富豪私人事務 年薪上看6位數

一般私人廚師年薪約在10萬至30萬元之間，擁有米其林星級認證或是能夠滿足特殊飲食需求富豪味蕾的廚師收入更高。圖為舊金山的一名私人廚師正在製作甜點。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 隨著全球富豪與超級富豪持續增加，能替其打理私人事務的高端家政與助理人才需求暴增，部分職缺年薪上看30萬元，且富豪財富成長遠超一般家庭。

數據顯示，全美有超過600萬人躋身富豪行列，可投資財富達100萬元以上，掌握全球34%流動資產，占全球百萬富翁人口的37%；專門服務高端富豪的人才需求因此激增。最新研究報告指出，擁有專業技能且能為頂級富豪打理私人事務的職缺，年薪上看六位數，最高可達30萬元。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，高端人力資源公司「摩根與馬萊特」(Morgan & Mallet)最新研究發現，由於家政人才稀缺，帶動私人廚師、保母、司機、物業經理、私人助理等各種專門服務富豪的職缺薪資跟著水漲船高。

報告指出，即便目前全球經濟仍處於動盪不安，超級富豪仍積極「尋求避風港，導致他們到處購置房產，連帶雇用管理資產的人才需求空前龐大」。

「摩根與馬萊特」調查報告指出：「實際現況就是，要找到經驗豐富且素質高的員工變得愈來愈困難，順勢推升全球頂尖人才的薪資水準。」

一般私人廚師年薪約在10萬至30萬元之間，擁有米其林(Michelin)星級認證的廚師或是能夠滿足特殊飲食需求富豪味蕾的廚師收入更高；精通多國語言的保母也能獲取豐厚的報酬。

根據「摩根與馬萊特」報告顯示，富翁最需要的幫手是私人助理(Personal assistants)年薪8萬至25萬元，約占客戶所有服務需求22%。

其他高收入的家務服務人員包括：幕僚長(Chiefs of staff)年薪約15萬至30萬元、行政助理(Executive assistants)年薪12萬至20萬元以及務業管理人(Estate managers)年薪15萬至20萬元。

根據商業雜誌富比士(Forbes)全球富豪榜(The World's Billionaires)統計發現，從2024年9月30日至2025年9月30日間，美國最富有的10位億萬富豪淨資產增加6980億元，自2020年以來經通膨調整後的財富更暴增526%。

不過人口普查局(U.S. Census Bureau)最新數據顯示，2024年家庭年收入中位數為8萬3730元，相較之下，1989年至2022年間，收入前1%家庭資產增加逾835萬元，相較之下，八成家庭的財富增加不到8500元。

換言之，富裕家庭財富增長是中產家庭的101倍、更是弱勢家庭約987倍。