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富爸媽「高端育兒」 年花25萬雇保母團隊

記者胡玉立／綜合報導
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對當代富裕父母來說，一個保母已經不夠用，必須雇用一整個團隊來持家育兒。示意圖。(...
對當代富裕父母來說，一個保母已經不夠用，必須雇用一整個團隊來持家育兒。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國富裕父母愈來愈把育兒視為企業管理，花大錢雇用保母、助理與家政團隊分擔瑣事，帶動高端育兒與家事服務市場快速成長。

對當代富裕父母來說，一個保母已經不夠用，必須雇用一整個團隊來持家育兒。金字塔頂端的夫妻將現代家庭視為小型企業、把諸如訓練幼兒如廁(potty training)之類枯燥工作外包出去；所謂「CEO式育兒」高端服務產業，應運而生。

家住聖地牙哥的金融科技公司前任執行長、Peacock Parent創始人蘭迪斯(Christine Landis)就是一例；身為兩個孩子的母親，她每年花費約25萬元來維持一個育兒團隊，其中包括一名長住家中的家庭助理、一名周末保母、一名私廚和一位家政員。

現年44歲的蘭迪斯告訴華爾街日報：「我每多獲得一個小時不被瑣事纏身，就能多花一個小時全身心陪伴孩子。」她說自己太過焦慮，從不幫孩子剪腳趾甲，這工作由保母來做；大多數晚上由家庭助理負責幫孩子洗澡；她還把她所謂的「重複性遊戲」交給保母，像是同一本書朗讀五遍，或是看著蹣跚學步的幼兒連續開門關門45分鐘。

其中一家滿足這種高端育兒需求的會員式服務公司「全球管家服務公司」(Quintessentially)，美國會員年費起價2萬5000元；公司還提供代辦幼兒園申請、寵物領養購買、協助家庭安排半年假期配備旅行家教等服務。

在紐約和費城都設有辦公室的家事服務派遣公司Household Staffing營運總監方丹(Olivia Fountain)表示，近年需求成長最快的職務是所謂「家庭助理保母」(family assistant nanny)，她們通常身兼管家、私人助理和保母三重職責。

方丹說，最近有位家長急著想為孩子買到一款限量版Labubu，於是委託保母在社媒發文表示只要能買到，錢不是問題。「工作都是些小事，」方丹說：「比如包裝生日禮物、把書包裡的東西拿出來、拆亞馬遜紙箱等。這些小事就能磨掉一整天。」

成立於1962年、總部位於紐約和洛杉磯的家事服務公司Pavillion Agency副總裁格林伯格(Seth Norman Greenberg)表示，該公司客戶經常擁有五到十處房產，每處房產都配備完整保母團隊。他說：「我們比以往任何時候都忙；大環境、經濟都在不斷造就千萬富翁和億萬富翁。」

不過對某些父母來說，那些不需動腦的瑣碎家務，往往才是為人父母的意義所在。曾是律師的全職媽媽格雷科(Ivana Greco)親自在家教育四名子女；她說，這些家務瑣事反而為她創造與孩子更親近的機會；「我和孩子之間最有意義的時刻都在意料之外；它們所以發生，是因為我們花時間一起。」

精華 FAQ

  • 就是把家庭當成小型企業來管理，將如洗澡、剪指甲、如廁訓練等耗時瑣事外包給專業人員，讓父母把時間集中在陪伴孩子與處理更高層次的事務。

  • 她每年約花25萬元，聘有長住家中的家庭助理、周末保母、私廚與家政員等，分工處理照顧孩子、餐食與日常家務，維持家庭運作。

  • 最熱門的是「家庭助理保母」，兼具管家、私人助理和保母功能；同時也出現代辦幼兒園申請、寵物領養、旅行家教等高端會員制服務。

華爾街 聖地牙哥 寵物

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