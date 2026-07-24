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養房費用飆升…新澤西等8州退休族 地稅高衝擊最大

編譯盧炯燊／綜合報導
準備退休的60歲新澤西州居民卡特琳．凱勒，曾到北卡、南卡和佛羅里達州考察房價和房...
準備退休的60歲新澤西州居民卡特琳．凱勒，曾到北卡、南卡和佛羅里達州考察房價和房產稅。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：退休族若住在高地稅州，養房成本會明顯增加。
  • 重點二：新澤西州房產稅最高，8州整體稅負普遍偏重。
  • 重點三：部分州雖有長者減免，但仍受收入與房價影響。

對於退休人士來說，僅依靠固定的退休金收入維持生活並非易事，尤其要支付有關房屋的費用時更感壓力。繳付房租的人固然吃力，房主也輕鬆不了多少，近年養房費用飆升，其中房產稅(property tax，又稱地稅)可能會給他們更大的經濟壓力。

新澤西州網媒NJ.com援引個人理財網站FinanceBuzz的數據指出，有八個州的房產稅尤其高昂，對退休人士而言，每年相差幾千元就足以影響他們的生活品質，若打算在這些州退休者更不可不察。

這八個州的房產稅以新澤西州為冠，依次是伊利諾州、康州、新罕布夏州、德州、內布拉斯加州、紐約州及威斯康辛州。

新州的房產稅一直位居全國之首，平均實際稅率為2.2%，房主每年平均繳納1萬570元房產稅。

伊州稅率為2%，每年房產稅5000至6000元；康州稅率1.9%，屋主每年平均繳納6000至6500元。看似康州稅率較低，但繳納稅款更多，主要是康州房價較高。

新罕布夏州不對工資徵收所得稅，主要財源依靠房產稅，實際稅率1.8%，房主每年平均繳付超過6500元。

德州、內州及紐約州實際稅率均約為1.6%。德州與內州房產稅帳單一般為3500元至4500元；至於紐約州的平均繳稅5000元以上。由於房產價值較高，紐約州部分郡的稅額明顯較高。

威州實際稅率為1.25%，每年房產稅3500元至4000元左右。

這八個州裡，部分會給65歲或以上的居民提供優惠，例如新州有稅金凍結、退稅及房產稅減免等措施，但最終要取決於收入多寡。

伊州及康州則為符合資格的長者或殘疾屋主，提供豁免或延期繳稅計畫，但要注意，伊州對延期繳稅款會收取利息。

德州65歲以上的房主，有資格享受自住房屋豁免及地方學區稅的課稅上限。內州也給符合資格的長者、退伍軍人及殘疾房主，提供自住房屋豁免計畫，但要看收入而定。

至於威州最近降低了實際稅率，甚至可延期繳付，但要注意這會觸發房產留置權(Property Lien)，除非付清稅款，否則會限制房產的交易。

專家建議退休人士在選擇居住地點時，除了稅率之外還要考慮其他因素，包括房產的估價，即使估價僅增加1%，每年或會要多付數百元。

伊利諾州房產稅全國第二高，屋主貝蒂．羅茲福斯快要住不起自己的房子。(美聯社)
伊利諾州房產稅全國第二高，屋主貝蒂．羅茲福斯快要住不起自己的房子。(美聯社)

精華 FAQ

  • 文章列出8個高房產稅州，依序為新澤西、伊利諾、康州、新罕布夏、德州、內布拉斯加、紐約及威斯康辛州。對退休人士而言，這些州每年多出的稅金可能直接影響生活品質。

  • 因為康州房價較高，即使實際稅率只有1.9%，屋主平均仍要繳6000至6500元。這顯示房產稅不只看稅率，也要看房屋估價與所在地的房價水準。

  • 部分州提供長者優惠，如新州有稅金凍結、退稅與減免；伊州、康州可申請豁免或延期繳稅；德州有自住房豁免與學區稅上限，但多數仍受收入、資格與附帶條件限制。

新澤西 新罕布夏州 退休金

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