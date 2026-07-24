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借鏡維也納…西雅圖打造社會住宅 挨批成本效益過低

編譯陳韻涵／綜合報導
西雅圖房屋中位價十年之間翻倍至94萬5000元。(美聯社)
西雅圖房屋中位價十年之間翻倍至94萬5000元。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：西雅圖市府買下貝爾敦老公寓，作為社會住宅政策首個收購案例。
  • 重點二：計畫借鏡維也納模式，鎖定中低收入家庭並提供租金凍漲保障。
  • 重點三：政策靠大企業社會住宅稅籌資，但因成本效益過低而遭外界批評。

西雅圖的一棟老公寓，主要住戶為亞馬遜(Amazon)員工，月租逾2000元；如今成為市府推動社會住宅政策的行銷案例，卻也引發兩極討論。

有線電視新聞網(CNN)報導，西雅圖社會住宅開發商(Seattle Social Housing Developer，SSHD)本月以6100萬元買下坐落貝爾敦(Belltown)的150戶八層公寓樓「Elara at the Market」。

這棟可俯瞰普吉特海灣的建築，將是未來五年收購千餘戶住宅，另建600戶社會住宅計畫的第一步。

西雅圖市府希望借鏡奧地利維也納的社會住宅制度，打造不同收入族群都住得起的混合住宅，填補「收入高於補助資格、卻負擔不起市場住宅」的中產階級需求。

規畫藍圖顯示，SSHD將透過抽籤的方式，將目前約15戶閒置物件提供給收入不超過當地中位數50%的家庭入住；以兩人的小家庭為例，年收入上限約6萬5000元；現有住戶則可享有兩年租金凍漲，不必擔心租金漲價。

在Elara住了一年的亞馬遜經理杜拉尼(Bilal Durrani)表示，「得知政府介入時，人們總是會感到恐慌，但我樂見市府採取行動。」

西雅圖近年房價與租金持續飆升，房屋中位價十年之間翻倍至94萬5000元，租金調漲約75%，住房負擔日益沉重。為因應危機，選民2023年公投成立SSHD，2025年通過向雇用年薪超過100萬元員工的雇主，如亞馬遜與微軟(Microsoft )等大企業課徵「社會住宅稅」(social housing tax)。時至今年，這筆稅收已為SSHD帶來約1億1500萬元收入，成為推動收購住宅的重要財源。

不過，這項社會住宅政策也招致批評。

可負擔住宅開發顧問馬登(Jamie Madden)著有與可負擔住房危機相關書籍，他質疑「SSHD花了三年與6000萬元，最後只新增15戶合格的社會住宅，其他成果只是讓非低收入住戶享有租金管制，成本效益過低。」

SSHD臨時主任蒂芬妮‧麥考伊(Tiffani McCoy)則表示，SSHD團隊深受馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)社會住宅模式啟發，刻意收購品質良好的住宅，而非老舊待修的建物，希望打破低收入戶只能住在劣質住宅的刻板印象，同時降低整修風險。

麥考伊認為，住房應與道路、圖書館等公共設施一樣，被視為公共基礎建設，而非營利私人市場，純粹想賺租房者的錢。

西雅圖市府希望打造不同收入族群都住得起的混合住宅，填補「收入高於補助資格、卻負擔...
西雅圖市府希望打造不同收入族群都住得起的混合住宅，填補「收入高於補助資格、卻負擔不起市場住宅」的中產階級需求。(美聯社)

精華 FAQ

  • 市府所屬的Seattle Social Housing Developer以6100萬元買下Elara at the Market，作為未來5年收購與興建社會住宅的起點，並從約15戶空置單位先行提供給符合資格者抽籤入住。

  • 西雅圖希望填補收入高於補助門檻、卻又負擔不起市場租金的中產與勞工家庭需求，同時透過混合收入住宅，讓不同族群能住在同一社區並減輕租屋壓力。

  • 批評者指出，SSHD花了3年與6000萬元，卻只新增15戶符合資格的社會住宅，其餘住戶只是受益於租金管制，認為投入龐大卻產出有限，整體效益不佳。

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