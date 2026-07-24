借鏡維也納…西雅圖打造社會住宅 挨批成本效益過低
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西雅圖的一棟老公寓，主要住戶為亞馬遜(Amazon)員工，月租逾2000元；如今成為市府推動社會住宅政策的行銷案例，卻也引發兩極討論。
有線電視新聞網(CNN)報導，西雅圖社會住宅開發商(Seattle Social Housing Developer，SSHD)本月以6100萬元買下坐落貝爾敦(Belltown)的150戶八層公寓樓「Elara at the Market」。
這棟可俯瞰普吉特海灣的建築，將是未來五年收購千餘戶住宅，另建600戶社會住宅計畫的第一步。
西雅圖市府希望借鏡奧地利維也納的社會住宅制度，打造不同收入族群都住得起的混合住宅，填補「收入高於補助資格、卻負擔不起市場住宅」的中產階級需求。
規畫藍圖顯示，SSHD將透過抽籤的方式，將目前約15戶閒置物件提供給收入不超過當地中位數50%的家庭入住；以兩人的小家庭為例，年收入上限約6萬5000元；現有住戶則可享有兩年租金凍漲，不必擔心租金漲價。
在Elara住了一年的亞馬遜經理杜拉尼(Bilal Durrani)表示，「得知政府介入時，人們總是會感到恐慌，但我樂見市府採取行動。」
西雅圖近年房價與租金持續飆升，房屋中位價十年之間翻倍至94萬5000元，租金調漲約75%，住房負擔日益沉重。為因應危機，選民2023年公投成立SSHD，2025年通過向雇用年薪超過100萬元員工的雇主，如亞馬遜與微軟(Microsoft )等大企業課徵「社會住宅稅」(social housing tax)。時至今年，這筆稅收已為SSHD帶來約1億1500萬元收入，成為推動收購住宅的重要財源。
不過，這項社會住宅政策也招致批評。
可負擔住宅開發顧問馬登(Jamie Madden)著有與可負擔住房危機相關書籍，他質疑「SSHD花了三年與6000萬元，最後只新增15戶合格的社會住宅，其他成果只是讓非低收入住戶享有租金管制，成本效益過低。」
SSHD臨時主任蒂芬妮‧麥考伊(Tiffani McCoy)則表示，SSHD團隊深受馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County)社會住宅模式啟發，刻意收購品質良好的住宅，而非老舊待修的建物，希望打破低收入戶只能住在劣質住宅的刻板印象，同時降低整修風險。
麥考伊認為，住房應與道路、圖書館等公共設施一樣，被視為公共基礎建設，而非營利私人市場，純粹想賺租房者的錢。
市府所屬的Seattle Social Housing Developer以6100萬元買下Elara at the Market，作為未來5年收購與興建社會住宅的起點，並從約15戶空置單位先行提供給符合資格者抽籤入住。 西雅圖希望填補收入高於補助門檻、卻又負擔不起市場租金的中產與勞工家庭需求，同時透過混合收入住宅，讓不同族群能住在同一社區並減輕租屋壓力。 批評者指出，SSHD花了3年與6000萬元，卻只新增15戶符合資格的社會住宅，其餘住戶只是受益於租金管制，認為投入龐大卻產出有限，整體效益不佳。
精華 FAQ
市府所屬的Seattle Social Housing Developer以6100萬元買下Elara at the Market，作為未來5年收購與興建社會住宅的起點，並從約15戶空置單位先行提供給符合資格者抽籤入住。
西雅圖希望填補收入高於補助門檻、卻又負擔不起市場租金的中產與勞工家庭需求，同時透過混合收入住宅，讓不同族群能住在同一社區並減輕租屋壓力。
批評者指出，SSHD花了3年與6000萬元，卻只新增15戶符合資格的社會住宅，其餘住戶只是受益於租金管制，認為投入龐大卻產出有限，整體效益不佳。
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