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美國「最古老無名氏」少年兵戰死246年找回身分

編譯廖振堯／綜合報導
軍方人員在2023年4月22日舉行的追思儀式上，為12名在南卡羅來納州卡姆登戰役...
軍方人員在2023年4月22日舉行的追思儀式上，為12名在南卡羅來納州卡姆登戰役陣亡的大陸軍士兵遺骸摺疊美國國旗。(美聯社)

1780年8月16日，大陸軍（Continental Army）在南卡羅來納州卡姆登戰役(Battle of Camden)迎來慘敗，900名陣亡者中，許多人被遺棄在原地，任由野生動物啃噬，遺骨飽受酷熱潮濕侵蝕。其中一具遺骸透過DNA檢測和傳統調查，終於確定是馬里蘭州的少年龐弗雷(John Pumphrey)，得以載入史冊。

美聯社報導，二等兵龐弗雷的身分在246年後水落石出，恰逢美國建國250周年，參與此次研究的公司FHD Forensics創始人皮考克(Allison Peacock)表示，這或許是冥冥之中的安排。

2020年考古學家勘測該地區時，發現從地面露出的人類骸骨。最終他們確認了14具遺骸中12具屬於大陸軍士兵，其餘則是英軍士兵，並重新安葬在戰場上。

龐弗雷和四位戰友是被埋葬的，雖然只蓋了一層薄薄的泥土。他一開始被標為「卡姆登9B」，因為他是九號墓穴中第二具被挖出的遺骸。皮考克將此案稱為「美國最古老的無名氏」，工作與處理其他無名氏案件基本上相同。

皮考克說，通常這種古老又保存情況惡劣的案例就會分析牙齒，因為牙齒及位於顎骨內的牙根受到保護，但一無所獲，最後是從顳骨岩部(位於耳後顱底)成功提取了DNA，建構龐弗雷的完整基因組。資料上傳至FamilyTreeDNA和GEDmatch後獲得了兩萬個匹配結果，皮考克說整理起來非常繁瑣。

其中一名匹配母系線的人，是住在賓州的退休聯邦探員哈德森(Russ Hudson)，他也主動幫忙研究檔案，龐弗雷的來歷也逐漸清晰：他是來自馬里蘭州安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)的年輕孤兒，家境貧寒、四處漂泊，大概13歲時去巴爾的摩加入了民兵。

由於未找到出生紀錄，無法確定他參戰時的年齡，只在續簽入伍文件上簽了一個「X」。但皮考克說他當時年紀應該還小，因去世時膝蓋周圍的生長板尚未完全閉合。

經過研究人員的努力，已查出龐弗雷和馬里蘭州第七步兵團的戰友們，曾與大陸軍總司令喬治華盛頓(George Washington)一起在賓州福吉谷(Valley Forge)的雪地裡作戰。皮考克說，他的部隊參與了北方戰區的一些重大戰役，包括白蘭地戰役、日耳曼敦戰役、蒙茅斯戰役(Battles of Brandywine，Germantown & Monmouth)。

皮考克估計，龐弗雷在南卡羅來納州陣亡之前，已經行軍了1000哩。

獨立戰爭時期大陸軍二等兵龐弗雷的親屬，6月18日在馬里蘭州林西克姆高地19世紀的...
獨立戰爭時期大陸軍二等兵龐弗雷的親屬，6月18日在馬里蘭州林西克姆高地19世紀的「本森-哈蒙德之家」外合影留念。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他是來自馬里蘭州的少年兵John Pumphrey，原本只被標記為「卡姆登9B」。研究團隊透過DNA與檔案比對，最終確認其身分，讓這具遺骸成為可被追認的歷史人物。

  • 先從牙齒嘗試但沒有結果，後來改從顳骨岩部提取DNA，成功建構完整基因組，再上傳至FamilyTreeDNA和GEDmatch比對，並結合家譜與軍事檔案，逐步鎖定龐弗雷。

  • 他疑似是馬里蘭州安妮阿倫德爾郡的孤兒，約13歲加入民兵，曾與華盛頓部隊在福吉谷作戰，並參與多場北方戰區戰役，陣亡前大約已行軍1,000哩。

馬里蘭州 南卡羅來納州

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