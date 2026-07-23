金氏紀錄首位無臂女飛行員 花4年打造「用腳操控」飛機
潔西卡‧考克斯(Jessica Cox)天生沒有雙臂，仍憑毅力克服難關，成為金氏世界紀錄首位僅靠雙腳就取得飛行執照的人，接著當上首位用雙腳駕駛飛機的女性。不過她的老戰友「Ercoupe」飛機已不敷使用，一群志工正幫她打造一架新的客製化飛機。
新州媒體NJ.com報導，考克斯現年43歲，21歲時立志考取飛行執照，並於2008年成功取得。她的「Ercoupe」是一架1946年的經典雙座低單翼輕型飛機，如今它更常待在修理廠，而不是陪她在空中翱翔，考克斯覺得她需要一架更現代化、更舒適的飛機。
住在亞利桑納州土桑市的考克斯，開始尋找更符合她需求的飛機，並求助於機師人脈，最後被推薦了一位退休教育家紐曼(Robert Newman)。紐曼退休後協助領導「實驗性飛機協會」(Experimental Aircraft Association)的地方分會，這是個致力於推廣航空教育的全國性組織。
紐曼得知考克斯需要一架新飛機後，幫她召集了一群志工，許多人每天都投入數小時參與這個計畫，在新澤西州海洋郡(Ocean County)機場的一個機棚裡組裝，這個機棚一直專門用來存放考克斯的飛機。
考克斯的訂製飛機採用腳控設計，讓她能夠舒適地飛行，「我用腳來操控飛機，需要更多的腹部鍛鍊。」紐曼說大多數飛機平均需要三年時間來組裝，而考克斯的飛機歷時四年建造，預計將在未來兩周內完工。
這架飛機被稱為「不可能的飛機」(The Impossible Airplane)，因為一些人懷疑是否能為沒有手臂的飛行員設計出可駕駛的飛機。
待完成試飛後，考克斯將駕駛它宣傳她創立的非營利組織「右腳基金會」(The Rightfooted Foundation)，在全國推廣並為殘疾人士爭取權益。考克斯表示她想向世界展示「缺陷並不代表不可能」，可是舊飛機Ercoupe已經無法負荷這個任務。
考克斯經常以勵志演講家的身分前往全美各地，或上電視節目分享經歷，但她小時候曾被同學們貼上標籤，許多人都認為她的人生不會有什麼成就。「他們總是說我做不到。當我還是個孩子的時候，多少有些無力，但長大成人後就可以反擊了。每天都聽到這樣的話，真的非常令人沮喪。」
她並非喜歡載客奔波的商業飛行才想當飛行員，而是為了證明她能夠獨立，「因為之前沒有人做到，讓我更有動力繼續前進。」紐曼也說，看到考克斯駕駛飛機去鼓勵其他身障人士，覺得這個計畫意義非凡。
因為她天生沒有雙臂，卻靠雙腳學會操控飛機，成為金氏世界紀錄首位僅以雙腳取得飛行執照的人，也成為首位用雙腳駕駛飛機的女性。 考克斯透過機師人脈找到退休教育家紐曼，紐曼再召集多名志工，在新澤西州機棚裡分工組裝。這架客製機採腳控設計，歷時4年才接近完工。 飛機試飛完成後，她將駕駛它替自己創立的右腳基金會宣傳，持續在全國推廣身障權益，並向外界證明缺陷不代表不可能。
精華 FAQ
因為她天生沒有雙臂，卻靠雙腳學會操控飛機，成為金氏世界紀錄首位僅以雙腳取得飛行執照的人，也成為首位用雙腳駕駛飛機的女性。
考克斯透過機師人脈找到退休教育家紐曼，紐曼再召集多名志工，在新澤西州機棚裡分工組裝。這架客製機採腳控設計，歷時4年才接近完工。
飛機試飛完成後，她將駕駛它替自己創立的右腳基金會宣傳，持續在全國推廣身障權益，並向外界證明缺陷不代表不可能。
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