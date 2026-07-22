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AI論文氾濫 只做表面功夫申請大學「拒絕率飆升」

記者顏伶如／綜合報導
學生寫論文應表達真實聲音，這需要回歸基本功，包括廣泛閱讀且做出批判思考。(美聯社...
學生寫論文應表達真實聲音，這需要回歸基本功，包括廣泛閱讀且做出批判思考。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AI自動生成的申請論文愈趨千篇一律，恐推高大學拒絕率。
  • 重點二：升學顧問強調，論文指導要提早介入並找回學生真實聲音。
  • 重點三：培養寫作能力須回歸閱讀、批判思考與自由書寫等基本功。

8月1日是美國大學入學申請系統新申請季開放的日子，升學顧問公司「統率教育」(Command Education)創辦人克里斯多福．林(Christopher Rim，音譯)日前在富比世雜誌(Forbes)撰文指出，人工智慧(AI)自動生成的千篇一律大學申請論文，將導致拒絕率升高。

克里斯多福在文中表示，申請論文撰寫的指導如今已經轉變，不再是簡單的文字修改，而是要有長時間的個人化引導，幫助學生重新找回自己的真實聲音，徹底揚棄受到AI影響的寫作習慣。他指出，家長與學生都應該把培養真實表達放在第一位，鼓勵批判思考，要給予手把手輔導，不是只做表面功夫。

學生申請大學過程中最具挑戰的環節之一，就是撰寫650字短文向招生委員會介紹自己。近來研究顯示，AI寫作氾濫使得大學申請論文變得一成不變，出現AI語言特徵與使用AI寫作的學生，申請遭拒比率增加。

克里斯多福指出，有些家長可能認為解決問題的方法很簡單，不使用AI工具的學生會比依賴AI的學生突出，不過因為AI生成語言已經變成無所不在，許多學生潛移默化變成即使沒有依賴AI工具代筆，寫作風格卻不知不覺帶有AI特色。

他指出，這意味著如今幫學生提供大學論文指導，已經不像10年前一樣可以趕在截止期限之前最後衝刺，現在要對學生提供更具針對性、更有目標的指導，培養學生表達真實聲音，學生對於寫作風格也要有更深入的了解，下筆寫下第一篇草稿之前的好幾個月就要開始輔導，讓學生重新建立自己跟真實聲音的關聯。

克里斯多福指出，培養過程通常需要回歸基本功，包括廣泛閱讀且做出批判思考、不靠任何數位工具自由寫作、練習特定主題與創新格式的寫作。

他指出，10年前招生官最看重的特質，如今恐怕不再受到青睞。在這個充斥著AI修飾與美化論文的時代，好的指導老師，會克制刪掉讓文章帶有獨特稜角的衝動，會向學生提出具啟發性的探究問題，鼓勵他們持續腦力激盪、反覆推敲與精進想法。

升學顧問公司「統率教育」創辦人克里斯多福．林指出，人工智慧自動生成的千篇一律大學...
升學顧問公司「統率教育」創辦人克里斯多福．林指出，人工智慧自動生成的千篇一律大學申請論文，將導致拒絕率升高。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為AI生成內容容易讓申請論文變得千篇一律，缺乏個人特色與真實聲音，招生官更難從中看見學生獨特性，因此拒絕率可能上升。

  • 他主張不再只靠臨近截止前的修改，而要提前數月進行個人化輔導，幫學生重建寫作習慣、培養真實表達能力，並持續腦力激盪與反覆推敲。

  • 方法包括廣泛閱讀、訓練批判思考、不靠數位工具自由寫作，以及練習特定主題與創新格式，讓學生在下筆前就能找回自己的語言特色。

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