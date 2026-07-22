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從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

編譯盧炯燊／綜合報導
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人...
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國赴中國留學人數自2019年約1.1萬暴跌至2026年不到2000人。
  • 重點二：美中緊張升高、政策寒蟬效應與安全疑慮，嚇退許多美國學生。
  • 重點三：若交流持續萎縮，美國未來將更難理解中國與相關議題。

2026年1月，21歲的博姆(Peter Boehm)離開密西根州的家，以交換生身分飛越萬里赴中國，在北京首都師範大學展開為期5個月的交流學習。那些摩天大樓、社區及公園到夜裡依然安全且熱鬧的氣氛，都讓他大為好奇且覺得難以想像。

在美中關係日益緊張的當下，像博姆這樣願意、甚至可說「敢」到中國留學的美國學生愈來愈少。

新加坡「海峽時報」報導援引美中教育基金 (US-China Education Trust) 最新的數據顯示，到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴減到2026年不到2000人。

回顧美中學生交流的歷史，約翰霍普金斯大學的中國問題專家蘭普頓(David Lampton) 指出，中共贏得內戰後，美中關係陷入停滯。文化大革命結束後開放國門，在1979年至1983年間約有3500名美國公民以學術目的訪問中國。

接下來的幾十年裡，美中關係呈現罕見的開放態勢。國務院前特別顧問、美中學術交流領域知名專家，現任賓夕法尼亞大學中國計畫執行主任加茲登(Amy Gadsden) 說，對於許多在21世紀初成長的美國人來說，中國代表著充滿機會的土地。美國青年蜂擁至中國，從1995年到2012年，赴華留學的美國人增加了十倍以上，然而這股學生交流熱潮只是曇花一現。

當中緣由各有說法，但更多的人，包括清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊指出，川普總統2017年就職後不久對中國施行「大國競爭」戰略，對中國妖魔化，針對兩國民間交往、尤其是教育領域的互動採取諸多限制，聯邦調查局等單位採行動針對與中國有往來的華裔科學家。

加茲登指出，在寒蟬效應下，美國學生擔心交換學習會影響未來職業生涯，他們最多的問題是，「如想在政府工作，在中國留學後還能獲得安全許可嗎？」

此外，專家指出，有學生擔心安全風險，包括可能遭到中國當局拘留，也有學生因語言障礙以及對中國的政治刻板印象而打退堂鼓。

蘭普頓指出，許多美國大學依賴聯邦政府資助，現在對任何可能涉及與中國關係的事務都保持警惕，因此不會擴大與中國的聯繫，那些仍然熱衷到中國的學生，交流的機會自然也減少。

他警告若這個趨勢繼續下去，當這一代中國問題專家退下來，美國會愈來愈不了解中國，影響範圍涵蓋各個領域。

但令人樂觀的是，美國人近年對中國的看法變得更加正面。丕優研究中心(Pew Research Center) 今年3月的調查顯示，對中國持好感的美國人比率自2023年以來幾乎翻了一番，從14%上升到27%，這種變化在年輕人中尤其顯著。

正如博姆所說，「我們沒有受到像蘇聯那樣的生存威脅，僅僅因為是共產主義、社會主義國家就把它貼上敵人的標籤，感覺非常奇怪」。

賓夕法尼亞大學中國計畫執行主任加茲登說，在寒蟬效應下，美國學生擔心到中國留學會影...
賓夕法尼亞大學中國計畫執行主任加茲登說，在寒蟬效應下，美國學生擔心到中國留學會影響未來職業生涯。(取自賓夕法尼亞大學官網)

精華 FAQ

  • 主要因美中關係緊張、川普政府後的對中強硬政策，以及聯邦機構對相關往來的警惕，讓學生擔心留學會影響未來求職與安全審查。

  • 他們除了擔心交換經歷會影響政府工作所需的安全許可，也顧慮可能遭拘留、語言不通與政治刻板印象，因而降低赴中意願。

  • 專家警告，若交流持續萎縮，未來當現有中國研究人才退場，美國將更難培養懂中國的人，影響外交、學術與各領域判斷。

密西根州 新加坡 國務院

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