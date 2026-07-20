今夏出國旅行變貴了 美國國內度假正風行

AAA估計，從6月27日到７月5日的國慶假期，有7220萬民眾出遊，其中自行駕車者達破紀錄的6160萬人。(路透)

受機票 、汽油與物價上漲因素影響，美國民眾今夏遠遊意願降低，大都選擇離家較近的地方旅遊。影響所及，國內旅遊生意熱絡，旅遊業小型業者也因此受益良多。

美聯社報導，小型旅遊業者表示，今年夏天愈來愈多的消費者選擇在離家較近的地方度假，以公路旅行取代搭機出國行程，或是是選擇一日遊而不是長時間的海灘度假。此外，為了省錢，度假時也選擇自己做飯而不是外出用餐。

這樣的情況主要是由於機票和汽油價 格上漲使得度假成本增加。同時世界盃足球賽和美國建國250周年慶典也促使一些民眾選擇在不遠的地方創造美好的夏日回憶。

據美國汽車協會(AAA)估計，從6月27日到７月5日的國慶假期，有7220萬民眾出遊至離家至少50哩以外的地點，比去年國慶日假期期間的出遊人數增加了0.5%，其中自行駕車者達破紀錄的6160萬人，584萬人搭乘飛機，478萬人選擇巴士、火車或郵輪。

佛羅里達州 州立大學戴德曼酒店管理學院(Dedman College of Hospitality, Florida State University)副教授多格魯(Tarik Dogru)表示，夏季海外旅遊民眾減少或許對依賴遊客的國內商家有利。多格魯指出，出國旅行或國內遠遊的民眾減少意味他們的度假支出會更多地留在本地。

他表示，「當前的經濟和旅遊情勢可能會促使消費轉向小型企業，例如地區餐廳、當地景點、Airbnb房東以及公路沿線商舖。」

如果這一趨勢持續整個夏季甚至全年，則有望減少自新冠疫情爆發以來美國居高不下的旅遊貿易逆差。根據國家旅遊局統計，自2020年以來，美國人每年在海外旅行的支出都高於國際遊客在美國境內旅遊相關商品和服務的支出。

巴爾的摩的一位教師凱恩(Morgan Kain)表示，由於經濟原因，她和其他一些家庭一樣，不得不克制自己今年夏天的遠遊欲望。凱恩和她的丈夫以及三個孩子通常每年夏天都會進行多次旅行。去年他們花了六周時間遊覽義大利。

「今年夏天，我們仍然會安排幾次旅行，但都是短途的。除此之外就不會再去其他的地方了。」凱恩說道。 「現在物價高得離譜，從旅行費用、食物費用再到汽油費，無一例外」。

遊業者表示，今年夏天愈來愈多的消費者選擇在離家較近的地方度假。圖為紐約康尼島海灘的弄潮遊客。(路透)