5天17次 紐約海灘鯊頻出沒 民眾戲水慌

東岸多處海灘近期頻頻傳出鯊魚目擊事件，甚至有泳客遭到咬傷。(美聯社)

東岸多處海灘近期頻頻傳出鯊魚攻擊事件，甚至有泳客遭到咬傷。

福斯新聞網(FOX News)報導，紐約長島(Long Island)瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)6號游泳區，國慶日假期發生鯊魚襲擊。紐約州環境保育廳(Department of Environmental Conservation，DEC)調查，一名年輕男子在海中游泳時，腿部遭到小型沙虎鯊(sand tiger shark)咬傷，所幸無生命危險。事件發生後，官員緊急關閉海灘，直到一小時後才有條件重新開放。

紐約市 公園局(Department of Parks & Recreation)也曾示警，皇后區 (Queens)洛克威海灘(Rockaway Beach)可能面臨不定期暫時關閉。自今年5月以來，洛克威海灘已有23次目擊鯊魚，因此封閉23次；光是7月的前五天，就密集出現16次鯊魚蹤跡。

福斯氣象預報(FOX Weather)指出，紐約市緊急管理局(Emergency Management Department)已接獲多起在皇后區海灘發現鯊魚的報告，呼籲前往戲水消暑的民眾務必聽從救生員指示。美聯社報導，長島的波因特盧庫特(Point Lookout)及亨普斯特德(Hempstead)海灘先前也都曾因救生員目擊鯊魚而暫時關閉。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，相關單位正在加強夏季海灘監控，引進無人機巡邏長島沿岸海域，以便第一時間掌握鯊魚活動。

佛羅里達自然歷史博物館(Museum of Natural History)鯊魚研究計畫主任內勒(Gavin Naylor)表示，雖然鯊魚襲擊極為罕見，但若能配合完善的警報系統，就能將受害機率降到最低。例如阿拉巴馬州由參議員布里特(Katie Britt)發起，日前推動通過「露露．格里賓鯊魚襲擊緊急通報法案」(Lulu Gribbin Shark Alert System Act)，原理類似安珀警報(Amber Alert)，一旦附近海域確認有鯊魚襲擊，便會立刻向民眾手機發送緊急通知。

內勒強調，只要警報發送及時，在兩三小時內再度發生人鯊衝突的機率便會降到極低，呼籲民眾也可多加利用網上的免費公開追蹤工具。

紐約州相關單位已加強夏季海灘監控，引進無人機在長島沿岸巡邏，以便第一時間掌握鯊魚活動。(美聯社)