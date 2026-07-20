我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多適合爆炒的酪梨油 難得特價華人搶

世界盃／西班牙官方冠軍合照「裁掉川普」網：美國要宣戰了？

5天17次 紐約海灘鯊頻出沒 民眾戲水慌

編譯彭馨儀／綜合報導
東岸多處海灘近期頻頻傳出鯊魚目擊事件，甚至有泳客遭到咬傷。(美聯社)
東岸多處海灘近期頻頻傳出鯊魚目擊事件，甚至有泳客遭到咬傷。(美聯社)

東岸多處海灘近期頻頻傳出鯊魚攻擊事件，甚至有泳客遭到咬傷。

福斯新聞網(FOX News)報導，紐約長島(Long Island)瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)6號游泳區，國慶日假期發生鯊魚襲擊。紐約州環境保育廳(Department of Environmental Conservation，DEC)調查，一名年輕男子在海中游泳時，腿部遭到小型沙虎鯊(sand tiger shark)咬傷，所幸無生命危險。事件發生後，官員緊急關閉海灘，直到一小時後才有條件重新開放。

紐約市公園局(Department of Parks & Recreation)也曾示警，皇后區(Queens)洛克威海灘(Rockaway Beach)可能面臨不定期暫時關閉。自今年5月以來，洛克威海灘已有23次目擊鯊魚，因此封閉23次；光是7月的前五天，就密集出現16次鯊魚蹤跡。

福斯氣象預報(FOX Weather)指出，紐約市緊急管理局(Emergency Management Department)已接獲多起在皇后區海灘發現鯊魚的報告，呼籲前往戲水消暑的民眾務必聽從救生員指示。美聯社報導，長島的波因特盧庫特(Point Lookout)及亨普斯特德(Hempstead)海灘先前也都曾因救生員目擊鯊魚而暫時關閉。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，相關單位正在加強夏季海灘監控，引進無人機巡邏長島沿岸海域，以便第一時間掌握鯊魚活動。

佛羅里達自然歷史博物館(Museum of Natural History)鯊魚研究計畫主任內勒(Gavin Naylor)表示，雖然鯊魚襲擊極為罕見，但若能配合完善的警報系統，就能將受害機率降到最低。例如阿拉巴馬州由參議員布里特(Katie Britt)發起，日前推動通過「露露．格里賓鯊魚襲擊緊急通報法案」(Lulu Gribbin Shark Alert System Act)，原理類似安珀警報(Amber Alert)，一旦附近海域確認有鯊魚襲擊，便會立刻向民眾手機發送緊急通知。

內勒強調，只要警報發送及時，在兩三小時內再度發生人鯊衝突的機率便會降到極低，呼籲民眾也可多加利用網上的免費公開追蹤工具。

紐約州相關單位已加強夏季海灘監控，引進無人機在長島沿岸巡邏，以便第一時間掌握鯊魚...
紐約州相關單位已加強夏季海灘監控，引進無人機在長島沿岸巡邏，以便第一時間掌握鯊魚活動。(美聯社)

精華 FAQ

  • 國慶日假期期間，一名年輕男子在瓊斯海灘游泳時，腿部遭小型沙虎鯊咬傷，所幸沒有生命危險。事件後海灘一度關閉，約1小時後才條件式重開。

  • 因為自今年5月以來，洛克威海灘已累計23次目擊鯊魚，光是7月前5天就有16次蹤跡，因此當局多次封閉海灘，以避免民眾在海中遭遇危險。

  • 州府正加強夏季海灘監控並以無人機巡邏長島沿岸；專家則建議建立及時警報系統，類似Amber Alert，並善用網路公開追蹤工具，降低人鯊衝突機率。

皇后區 紐約市

上一則

度假勝地土克凱可群島性侵、詐騙頻傳 美升級旅遊警示

下一則

今夏出國旅行變貴了 美國國內度假正風行

延伸閱讀

鯊魚頻現海灘 無人機監測是主因

鯊魚頻現海灘 無人機監測是主因
加州女遊夏威夷溺水亡 原因不明

加州女遊夏威夷溺水亡 原因不明
暑假到 當局籲防範兒童溺水風險

暑假到 當局籲防範兒童溺水風險
紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

熱門新聞

OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45
大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12

眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘

2026-07-14 17:36

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶