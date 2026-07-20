5天17次 紐約海灘鯊頻出沒 民眾戲水慌
東岸多處海灘近期頻頻傳出鯊魚攻擊事件，甚至有泳客遭到咬傷。
福斯新聞網(FOX News)報導，紐約長島(Long Island)瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)6號游泳區，國慶日假期發生鯊魚襲擊。紐約州環境保育廳(Department of Environmental Conservation，DEC)調查，一名年輕男子在海中游泳時，腿部遭到小型沙虎鯊(sand tiger shark)咬傷，所幸無生命危險。事件發生後，官員緊急關閉海灘，直到一小時後才有條件重新開放。
紐約市公園局(Department of Parks & Recreation)也曾示警，皇后區(Queens)洛克威海灘(Rockaway Beach)可能面臨不定期暫時關閉。自今年5月以來，洛克威海灘已有23次目擊鯊魚，因此封閉23次；光是7月的前五天，就密集出現16次鯊魚蹤跡。
福斯氣象預報(FOX Weather)指出，紐約市緊急管理局(Emergency Management Department)已接獲多起在皇后區海灘發現鯊魚的報告，呼籲前往戲水消暑的民眾務必聽從救生員指示。美聯社報導，長島的波因特盧庫特(Point Lookout)及亨普斯特德(Hempstead)海灘先前也都曾因救生員目擊鯊魚而暫時關閉。
紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，相關單位正在加強夏季海灘監控，引進無人機巡邏長島沿岸海域，以便第一時間掌握鯊魚活動。
佛羅里達自然歷史博物館(Museum of Natural History)鯊魚研究計畫主任內勒(Gavin Naylor)表示，雖然鯊魚襲擊極為罕見，但若能配合完善的警報系統，就能將受害機率降到最低。例如阿拉巴馬州由參議員布里特(Katie Britt)發起，日前推動通過「露露．格里賓鯊魚襲擊緊急通報法案」(Lulu Gribbin Shark Alert System Act)，原理類似安珀警報(Amber Alert)，一旦附近海域確認有鯊魚襲擊，便會立刻向民眾手機發送緊急通知。
內勒強調，只要警報發送及時，在兩三小時內再度發生人鯊衝突的機率便會降到極低，呼籲民眾也可多加利用網上的免費公開追蹤工具。
國慶日假期期間，一名年輕男子在瓊斯海灘游泳時，腿部遭小型沙虎鯊咬傷，所幸沒有生命危險。事件後海灘一度關閉，約1小時後才條件式重開。 因為自今年5月以來，洛克威海灘已累計23次目擊鯊魚，光是7月前5天就有16次蹤跡，因此當局多次封閉海灘，以避免民眾在海中遭遇危險。 州府正加強夏季海灘監控並以無人機巡邏長島沿岸；專家則建議建立及時警報系統，類似Amber Alert，並善用網路公開追蹤工具，降低人鯊衝突機率。
精華 FAQ
國慶日假期期間，一名年輕男子在瓊斯海灘游泳時，腿部遭小型沙虎鯊咬傷，所幸沒有生命危險。事件後海灘一度關閉，約1小時後才條件式重開。
因為自今年5月以來，洛克威海灘已累計23次目擊鯊魚，光是7月前5天就有16次蹤跡，因此當局多次封閉海灘，以避免民眾在海中遭遇危險。
州府正加強夏季海灘監控並以無人機巡邏長島沿岸；專家則建議建立及時警報系統，類似Amber Alert，並善用網路公開追蹤工具，降低人鯊衝突機率。
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