度假勝地土克凱可群島性侵、詐騙頻傳 美升級旅遊警示

加勒比海英屬土克凱可群島擁有景色優美的海灘，但由於近來性侵和詐騙案件頻傳，國務院發布旅遊警告。(美聯社)

今年夏天計畫前往加勒比海土克凱可群島(Turks and Caicos Islands)度假的民眾恐怕得重新安排假期行程。由於當地詐騙與性侵案件激增，國務院 已宣布提升這個英國海外屬地個的旅遊警告等級，提醒計畫前往當地的美國公民 必須提高警覺。

紐約郵報(New York Post)報導，根據國務院7月7日發布的公告，官方已將土克凱可群島的旅遊安全警示提升至「第二級」，強烈敦促外國旅客在當地各島嶼活動時應「提高警覺」(exercise increased caution)。

這份緊急通報中明確指出，「土克凱可群島近期接獲多起性侵案件報告。」官方數據顯示，多數犯罪事件都集中發生在遊客最多的普羅維登西亞萊斯島(Providenciales)；這總島嶼東北海岸的葛麗絲灣海灘(Grace Bay Beach)，是全球最佳海灘之一，仍保有原始風貌，是該群島的地標，也是遊客必訪之處，現在卻變成治安重災區。

國務院官員分析，目前針對外國觀光客的犯罪多屬於「隨機犯罪」(crimes of opportunity)，例如在海灘或鬧區行竊、搶奪錢包及扒竊。此外，觀光地區的過度收費與各類詐騙手段也大幅增加。當地常有詐騙分子假借提供「免費禮物」名義接近觀光客，塞一些像是編織手鍊、當地特色手工藝品、花朵之類的小東西，甚至把小動物放在肩上合照，待遊客收下或拍照後再強迫付費。由於島上治安資源相當有限，一旦出事，當地警方恐難以在第一時間進行有效調查偵辦。

福斯新聞網(FOX News)報導，美國政府近期密集發布一系列全球旅行與安全通報。例如在今年6月，委內瑞拉(Venezuela)發生強烈地震，促使國務院同步更新針對委內瑞拉長期實施的「第三級」旅遊警示，呼籲民眾重新考慮前往。

與此同時，美國駐耶路撒冷大使館(U.S. Embassy in Jerusalem)也在6月向美國公民發出安全警訊，強調整個中東地區的安全環境依然「錯綜複雜」，且局勢隨時可能瞬息萬變。國務院呼籲國人，海外旅遊旺季期間，出發前務必上網查詢最新安全通報，並做足應變準備。

根據國務院7月7日發布的公告，官方已將土克凱可群島的旅遊安全警示提升至「第二級」，強烈敦促外國旅客在當地各島嶼活動時應「提高警覺」(exercise increased caution)。(取自土克凱可群島旅遊局官網)