紐約搬到灣區一年「從沒覺得無聊」 華女大讚得到歸屬感

華人網友表示自己真正嚮往的是山林、大海與遼闊的自然景觀，而灣區正好滿足這些需求，只要開車就能前往海邊、紅木森林或山區，甚至沿著公路漫無目的旅行。海灘示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曾在紐約生活7年的華女搬到灣區後，首次感受自由與歸屬感。

曾在紐約生活7年的華女搬到灣區後，首次感受自由與歸屬感。 重點二： 她認為灣區勝在自然景觀與生活節奏，並非單靠娛樂多寡。

她認為灣區勝在自然景觀與生活節奏，並非單靠娛樂多寡。 重點三：網友對灣區與紐約各有評價，討論焦點落在生活價值觀。

加州灣區 常被外界貼上「無聊」標籤，但一名曾在紐約生活7年、搬到灣區滿一年的華人 女網友「LyonceFLY」，近日在小紅書 分享自己的居住心得，坦言來到灣區後「沒有一刻覺得這裡無聊」，反而第一次感受到真正的自由與歸屬感。貼文曝光後吸引數百則留言，不少曾居住美國不同城市的網友也分享自身經驗，掀起「紐約與灣區到底哪個更適合生活」的討論。

「LyonceFLY」表示，自己出生於上海，之後長年居住在紐約。她認為，紐約擁有數不清的餐廳、博物館、表演及各式活動，娛樂資源相當豐富，但真正住久後才發現，「有事情做」和「喜歡那裡的生活」其實是兩回事。她形容紐約總是給人擁擠、潮濕、吵雜與停不下來的壓迫感，不論搭地鐵或開車，都得面對塞車、停車費與人潮，車子無法帶來自由，只是「用更貴的方式被困在城市裡」。

相較之下，她表示自己真正嚮往的是山林、大海與遼闊的自然景觀，而灣區正好滿足這些需求。她分享，週末不需要特別安排行程，只要開車就能前往海邊、紅木森林或山區，甚至沿著公路漫無目的旅行。她認為，灣區不會把娛樂直接送到眼前，而是提供更多選擇與探索空間，也讓她在森林或海邊靜坐時，第一次產生「這一刻屬於自己」的歸屬感，因此認為城市是否無聊，關鍵並非娛樂多寡，而是是否符合自己真正想要的生活方式。

不少網友認同「LyonceFLY」的觀點，有人表示，灣區最大的魅力在於創業與工作機會、舒適氣候、便利生活與自然景觀兼具，雖然單看每項條件未必都是世界第一，但整體綜合實力相當難以取代。也有人認為，「無聊的人在哪裡都會覺得無聊」，如果喜歡健行、露營、攝影或親近自然，灣區其實有相當豐富的資源；更有人形容，灣區最大的優勢就是提供自由選擇，可以獨處，也能接觸不同文化與族群。

不過，也有不少人持不同意見。有人直言，若不喜歡戶外活動，灣區確實容易感到無聊；還有人認為，西雅圖、加拿大卑詩省（BC）等地的自然景色更加壯麗，灣區在戶外風景上並非無可取代。此外，也有網友笑稱，灣區真正的日常其實是「早上排超市、下午排奶茶店，一天就過去了」，甚至有人吐槽，當地華人聚在一起幾乎都只聊工作，生活氛圍過於同質化。

整體而言，多數留言認為，灣區與紐約各有優缺點，沒有絕對的高下。有人偏好紐約豐富的城市文化與四季變化，也有人鍾情灣區的自然環境與生活步調。許多網友也總結，選擇哪座城市，最終仍取決於個人的生活價值觀與興趣，正如「LyonceFLY」所說，一座城市是否精彩，不在於有多少娛樂，而在於那裡是否能讓人過上自己真正想要的生活。