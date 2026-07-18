美國人不敢傷心、亞裔人不敢快樂？華人熱議兩種情緒文化

旅美華人提出觀點「美國人不敢傷心，東亞人不敢快樂」，引發熱議。圖為美國慶祝建國250週年系列活動一景。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華人網友熱議中美情緒文化差異，認為美國人面對悲傷時常被期待保持開朗，東亞人則因競爭與家庭責任而不敢放鬆或快樂。

不同文化如何面對情緒，近日在小紅書 掀起熱烈討論。一名旅居美國多年的華人 網友Nicky以「美國人不敢傷心，東亞人不敢快樂」為題分享觀察，認為美國社會看似充滿熱情與幽默，但不少人其實承受著「必須顯得開朗」的壓力；東亞人則長期被成績、收入、家庭責任等標準綁住，即使短暫放鬆，也容易產生罪惡感。

Nicky表示，赴美前曾以為美國人普遍無憂無慮，生活多年後才發現，「幽默」有時也像一種社交正確。想成為受歡迎的人，往往得懂得開玩笑、維持高昂情緒，即使碰上糟糕經歷，也常被期待以自嘲方式化解。她觀察，部分朋友平時看起來充滿活力，深入交談後才知道正接受心理治療或依靠藥物維持，悲傷並未消失，只是被收進較私密的空間。

相較之下，東亞人的情緒困境則多與競爭及家庭壓力有關。從小被問考第幾名、賺多少錢、是否讓父母滿意，成年後又持續處理家庭創傷、犧牲與責任，久而久之形成「不敢停下來，也不敢太快樂」的生活模式。即使沒有明確危機，也容易擔心鬆懈後便會落後他人。

不少旅美華人網友表示認同，美國職場和社交場合確實要求更高的情緒張力。有人指出，說話語調至少要顯得自信、興奮，表情過於平靜可能被視為不合群；甚至在辦公室趴睡，也可能引來同事關心是否身體不適。另有網友坦言，與美國人互動久了，口頭禪、表情和音調都會變得更誇張。

旅美華人提出觀點「美國人不敢傷心，東亞人不敢快樂」，引發熱議。圖為美國慶祝建國250週年系列活動一景。(路透)

不過，也有人澄清，美國並非不允許悲傷，而是傾向把負面情緒交由家人、摯友、互助團體或心理師承接，不鼓勵在公開場合頻繁向他人傾倒情緒。支持者認為這是尊重界線，反對者則批評，若所有痛苦都被要求交給專業人士處理，也可能讓人際關係變得表面與疏離。

整體而言，多數留言認為，兩種文化並非誰比較健康，而是各自發展出不同的情緒規範。美國人可能被要求持續正向，東亞人則被要求持續克制；真正的自在，或許不是永遠快樂，也不是一味壓抑，而是能在適當關係中安心表達完整的喜怒哀樂。