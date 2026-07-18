不只富人 專家：每個人都應立遺囑防紛爭

若遺囑未明確指定物品歸屬，可能導致家人爭執。(美聯社)

多項研究顯示，許多受訪者認同遺囑規畫的重要性，但只有少數人實際制定具備法律效益的遺囑；專家提醒，不是只有富人需要立遺囑，而是每個人都需要事先為家人安排好自己的後事，免得增加家人的困擾且能避免紛爭。

全國老齡委員會(National Council on Aging﻿)去年報告發現，只有31%的美國人在生前立下遺囑；無獨有偶，遺囑規畫公司Trust & Will去年調查1萬名美國成人發現，83%的受訪者認同遺囑規畫的重要性，但僅31%真正立有遺囑，主因是拖延心態且自認資產不多無須費心等迷思。

KSNB地方四台引述高齡化專家艾米·歐洛克(Amy O'Rourke)的說法報導，不是只有富豪要立遺囑，每個人都需要立遺囑。

歐洛克指出，人們遲遲不立遺囑，主因是害怕面對死亡和擔心相關法律費用。她說：「我不去想它，不談論它，我很害怕，我不想面對死亡，另一個問題就是錢」。

對於擔心費用的人，歐洛克建議可「貨比三家」、尋求法律協助，或到圖書館查詢較經濟的選項。

許多人誤以為，財產不多就不用立遺囑，老年學專家克萊達克(Sam Cradduck)說：「只要你有身體、有名字，你就有遺產，或許不多，但我保證，你的東西對某人而言具有情感價值」，若遺囑未明確指定物品歸屬，可能導致家人爭執。

歐洛克也提醒，銀行帳戶若設有受益人或身故給付指定，一旦與遺囑內容不同，將以帳戶指定為主，「這又是另一個容易吵架的點」。

專家強調，遺囑能讓人保有自主支配自身事務的權力，「你可以決定孩子的安排，你可以規畫一切」，這是一種保存與延續家產的方式，而不是讓大家心煩意亂地陷入分裂。

密爾瓦基遺產規畫律師沃尼(Eido Walny)表示，缺乏基本遺產規畫文件是常見且遺憾的錯誤。他指出，18歲以上民眾即使只準備簡單文件，也能減輕家人在關鍵時刻的財務與情感負擔。

不少人誤以為，只要有授權書(power of attorney)就不必立遺囑，克萊達克解釋，「在當事人嚥下最後一口氣的同時，授權書就失效了」。

若無遺囑，誰來處理法律事務、管理財產與支付相關費用，將交由州法決定；如此一來，未必符合亡者心願。專家提醒，許多人的遺囑內容多年未改，無法反映現況，這時候，「你需要更新一份新的遺囑」。

投資傳奇人物巴菲特(Warren Buffett)建議，在遺囑定案前先與家人分享內容，說明決定並聽取子女或受益人的意見。

加州律師羅薩斯(Carmen Rosas)則提醒，有些家屬無法確認遺囑是否存在。她建議將正本存放於安全處，並告知親友或提供律師聯絡方式，避免過世後無法找到文件而需重新處理遺產。

83%的民眾認同遺囑規畫的重要性，但僅31%真正立有遺囑，主因是拖延心態且自認資產不多無須費心等迷思。(美聯社)