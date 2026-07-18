台裔企業家謝家華神祕遺囑案 著名大亨霍華休斯翻版

謝家聘請了法證專家史都華來鑑定謝家華的遺囑。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 台裔企業家謝家華死後出現神祕遺囑，家屬質疑其為騙局；法院已展開法證檢驗，整起案件被拿來與霍華·休斯遺囑風波相比。

台裔美國網路企業家與創投家謝家華 (Tony Hsieh)曾任線上成衣與鞋子商店Zappos的執行長，而有「台裔鞋王」之稱，2020年11月在康乃狄克州 一場民宅火災中身亡，得年46歲，身後留下的資產估計高達8億5000萬元，卻未留下遺囑。然而去年3月，七頁列印好的文件郵寄到拉斯維加斯法院，據稱這是謝家華的遺囑，這份備受爭議的遺囑一些奇特的細節，使人聯想起50年前另一份同樣古怪的遺囑案。

華爾街日報報導，美國著名商業大亨霍華·休斯(Howard Hughes)1976年去世後，陸續出現約40份「遺囑」，數百人紛紛站出來聲稱要繼承他巨額的遺產。

霍華休斯 冒出40份遺囑

其中一份遺囑是休斯去世約三周後，出現在猶他州 鹽湖城耶穌基督後期聖徒教會(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)總部的辦公桌上，囑咐將休斯估計高達25億元的遺產分配給幾個醫療、教育、社會團體，以及家庭成員、員工、教會。當中最離奇的指示或許是休斯遺產的16分之一，也就是1.56億元，要留給猶他州一個加油站老闆杜馬爾(Melvin Dummar)。

杜馬爾在法庭上聲稱，這是他某天晚上在一家妓院附近發現休斯後的報酬。當時休斯面朝下倒在地上，杜馬爾便開車載他前往拉斯維加斯。他起初聲稱自己對遺囑一無所知，但受休斯家族律師盤問後，杜馬爾透露自己撒了謊，不僅知情且親自把這份文件送到教會總部。

這份被稱為「摩門教遺囑」(Mormon Will)的文件受到最徹底的審查。法證化學家萊特三世(Albert H. Lyter III)是當年檢驗並作證的墨跡分析專家之一，他認為摩門教遺囑是真實文件，但筆跡分析專家認為遺囑上的筆跡與休斯的筆跡不符。經歷了長達七個月的陪審團審判、法證專家的檢驗，最終被認定是偽造文件。

謝家華遺囑突然出現

而據稱是謝家華遺囑的文件日期為2015年3月，副本也被寄往拉斯維加斯一位名叫羅伯特·阿姆斯壯(Robert Armstrong)的信託律師的辦公室。不久後，一位自稱卡什夫·辛格(Kashif Singh)的男子致電阿姆斯壯的辦公室，聲稱他在已故祖父的遺物中發現了這份遺囑。

阿姆斯壯表示從未見過謝家華，卻在這份遺囑中被指定為謝家遺產的共同執行人。阿姆斯壯的辦公室還收到了另一份令人費解的文件：辛格祖父的死亡證明，來自巴基斯坦俾路支省(Balochistan)。現年75歲的萊特三世表示，這份文件的案情幾乎與休斯案如出一轍。

一年多過去了，這份文件的來源仍然撲朔迷離。據稱寄出該文件的男子辛格尚未出庭，文件上列出的證人也沒有出面作證，而謝家則指控這份所謂的遺囑是一場騙局。

這份遺囑中包含一項禁止爭議條款(no-contest clause)，其對象是謝家華的父母及兩個弟弟。根據條款，如果任何一名家人對遺囑提出異議，所有家人都可能被剝奪繼承權。謝家華的父親謝傳剛(Richard Hsieh)已要求進行陪審團審判。

鑑定遺囑工作展開

謝家去年12月宣稱該文件是騙局，請求法院宣告無效，但法院今年5月指定了法證專家拉波特(Gerry LaPorte)擔任特別主事官(special master)，負責監督對該文件的檢驗工作。謝家也聘請自己的法證專家，雙方鑑定工作於6月開始。

拉波特的團隊為了進行鑑定，將約150磅重的法證設備從位於維吉尼亞州的實驗室運送到內華達州。此次檢驗主要集中在墨水分析，包括遺囑簽名所使用的墨水。這項程序可能有助於判定該文件是否符合其所標示的2015年日期，或是簽名是否在更晚的時間才被加上。其他可能進行的檢測還包括筆跡分析、指紋掃描以及DNA鑑定。

謝家則聘請了法證專家史都華(Larry Stewart)，他曾擔任美國特勤局(U.S. Secret Service)檢驗室主任及首席法證科學家。史都華曾參與多起重大案件的調查工作，包括「大學航空炸彈客」(Unabomber)案件，以及近期針對馬丁·路德·金恩(Martin Luther King Jr.)和約翰甘迺迪(John F. Kennedy)總統暗殺事件的新一輪調查。

休斯死後有一份遺囑把他遺產的16分之一，也就是1.56億元，留給猶他州一個加油站老闆杜馬爾(圖)。後來認定這份遺囑是假的。(美聯社)

商業大亨霍華·休斯1976年去世後，陸續出現約40份「遺囑」。(美聯社)

台裔企業家謝家華去世後四年多，突然出現一份七頁遺漏。(路透)