重創投資組合及提領… 通膨對退休族 比股市崩更傷且久

伊朗戰爭使油價飆升，可能推高通膨，引發停滯性通膨。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 退休財務顧問班根指出，高通膨對退休族的傷害比股災更持久，1968年退休者因停滯性通膨與熊市而比1929年更慘。

知名退休 財務顧問班根(William Bengen)的最新研究指出，高通膨對退休族群造成的傷害，比股市崩跌更嚴重且持久。

班根曾提出「4%規則」，建議退休族每年從其投資組合中提取4%，才能確保過安穩退休生活。他日前接受巴隆周刊(Barron's)訪問表示，過去一個世紀中最糟糕的退休時機是1968年，而非經濟大蕭條的1929年。

他進一步解釋說，華爾街 股市在1929年10月之後崩盤，到了1932年夏天道瓊工業指數暴跌了89%，直到1954年才重新突破1929年的高點。但在1968年退休者的處境更慘，遭遇了持續至1980年代初期的長期熊市，不過真正的罪魁禍首是通膨，從1968年到1983年物價漲近三倍，1980年通膨率達到13.5%高峰，高通膨加上經濟疲軟形成所謂的停滯性通膨(stagflation)，連帶重創了退休投資組合。

這段期間與當前情況有許多相似之處，1970年代的停滯性通膨，主要是由能源價格飆升造成，如今，伊朗戰爭使油價再次飆升，如果停火談判未能促成荷莫茲海峽長期重新開放，上漲的能源價格將滲透到整個經濟，進而推高通膨，並可能引發新一輪停滯性通膨。

為什麼通膨如此不利於投資組合？根據班根最初的研究，4%是退休族可以從股票和債券投資組合中安全提領的百分比，當然也需根據年通膨率調整，以確保其儲蓄足以維持30年的退休生活。後來，他在進一步研究並納入國際股票和小型股等其他資產類別後，將這個比率更新為4.7%。

班根說，在高通膨時期，提領的錢每年會大幅增加，連帶將損耗投資組合，「一旦你增加了提取額，實際上就很難減少」、「應付通膨比應付熊市棘手得多」。

為了說明通膨的影響，班根建立了一個10萬元的投資組合，其中股票占65%、債券30%以及現金5%。他說，在大多數情況下這「幾乎是最優」的配置方式。他的研究發現，經通膨調整後的美元計價，1968年的退休者每年提取4.66%，30年後帳戶餘額將為零；相形之下，1929年的退休者每年提取相同比率的金額，30年後帳戶餘額將為10.5萬元。

高通膨對退休族群造成的傷害，比股市崩跌更嚴重且持久。(路透)