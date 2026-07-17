我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

重創投資組合及提領… 通膨對退休族 比股市崩更傷且久

編譯林聰毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗戰爭使油價飆升，可能推高通膨，引發停滯性通膨。(美聯社)
伊朗戰爭使油價飆升，可能推高通膨，引發停滯性通膨。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

退休財務顧問班根指出，高通膨對退休族的傷害比股災更持久，1968年退休者因停滯性通膨與熊市而比1929年更慘。

知名退休財務顧問班根(William Bengen)的最新研究指出，高通膨對退休族群造成的傷害，比股市崩跌更嚴重且持久。

班根曾提出「4%規則」，建議退休族每年從其投資組合中提取4%，才能確保過安穩退休生活。他日前接受巴隆周刊(Barron's)訪問表示，過去一個世紀中最糟糕的退休時機是1968年，而非經濟大蕭條的1929年。

他進一步解釋說，華爾街股市在1929年10月之後崩盤，到了1932年夏天道瓊工業指數暴跌了89%，直到1954年才重新突破1929年的高點。但在1968年退休者的處境更慘，遭遇了持續至1980年代初期的長期熊市，不過真正的罪魁禍首是通膨，從1968年到1983年物價漲近三倍，1980年通膨率達到13.5%高峰，高通膨加上經濟疲軟形成所謂的停滯性通膨(stagflation)，連帶重創了退休投資組合。

這段期間與當前情況有許多相似之處，1970年代的停滯性通膨，主要是由能源價格飆升造成，如今，伊朗戰爭使油價再次飆升，如果停火談判未能促成荷莫茲海峽長期重新開放，上漲的能源價格將滲透到整個經濟，進而推高通膨，並可能引發新一輪停滯性通膨。

為什麼通膨如此不利於投資組合？根據班根最初的研究，4%是退休族可以從股票和債券投資組合中安全提領的百分比，當然也需根據年通膨率調整，以確保其儲蓄足以維持30年的退休生活。後來，他在進一步研究並納入國際股票和小型股等其他資產類別後，將這個比率更新為4.7%。

班根說，在高通膨時期，提領的錢每年會大幅增加，連帶將損耗投資組合，「一旦你增加了提取額，實際上就很難減少」、「應付通膨比應付熊市棘手得多」。

為了說明通膨的影響，班根建立了一個10萬元的投資組合，其中股票占65%、債券30%以及現金5%。他說，在大多數情況下這「幾乎是最優」的配置方式。他的研究發現，經通膨調整後的美元計價，1968年的退休者每年提取4.66%，30年後帳戶餘額將為零；相形之下，1929年的退休者每年提取相同比率的金額，30年後帳戶餘額將為10.5萬元。

高通膨對退休族群造成的傷害，比股市崩跌更嚴重且持久。(路透)
高通膨對退休族群造成的傷害，比股市崩跌更嚴重且持久。(路透)

精華 FAQ

  • 因為通膨會讓退休族每年的提領金額不斷上升，長期侵蝕本金，且提領一旦提高就難再降回去；相較之下，股市崩跌雖痛，但若沒有高通膨，資產恢復空間通常較大。

  • 1929年雖遭遇大蕭條與股市暴跌，但1968年退休者同時面對長期熊市與高通膨，物價到1983年近乎漲了3倍，1980年通膨率更達13.5%，使投資組合被雙重打擊。

  • 他以10萬元、股票65%、債券30%、現金5%的組合模擬，指出1968年退休者若按通膨調整提領4.66%，30年後會把帳戶領光；1929年退休者同樣提領，30年後仍有10.5萬元。

華爾街 退休

上一則

SpaceX星艦發射因引擎故障喊卡 馬斯克：幾天內重試

下一則

退休仍背學貸者增 違約率也升 嬰兒潮世代平均負債4.5萬

延伸閱讀

將退休儲蓄轉固定收入 建立財務安全感有助延長壽命

將退休儲蓄轉固定收入 建立財務安全感有助延長壽命
報酬率輸股票一半 美國人仍最愛投資房地產

報酬率輸股票一半 美國人仍最愛投資房地產
美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史
伊戰未歇、物價續漲 威脅年長者購買力

伊戰未歇、物價續漲 威脅年長者購買力

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
英格蘭無緣決賽 貝林漢「偷打對手後腦」引爆衝突

英格蘭無緣決賽 貝林漢「偷打對手後腦」引爆衝突