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退休仍背學貸者增 違約率也升 嬰兒潮世代平均負債4.5萬

編譯陳韻涵／綜合報導
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有父母為子女讀大學貸款，數十年後仍背債。圖為南卡州一對母女在商量申請何種貸款，以...
有父母為子女讀大學貸款，數十年後仍背債。圖為南卡州一對母女在商量申請何種貸款，以支付女兒大學最後一學期的學費。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國高齡族群背負學生貸款問題惡化，62歲以上未清償者增至逾300萬人，新制還款又推高月付，迫使部分退休人士延後退休與調整生活。

愈來愈多銀髮族退休後仍背負沉重的學生貸款，甚至因為債務而改變生活方式並延後退休計畫。美教育部統計，62歲以上仍未還清聯邦學生貸款的人數，已從2018年的180萬人增至逾300萬人，高齡借款人的違約率也持續攀升。嬰兒潮世代平均負債4萬5000元，約是24歲以下借款人平均負債1萬3800元的逾三倍。

華爾街日報報導，年過60歲的克里斯與卡洛琳‧麥考利夫(Chris and Carolyn McAuliffe)夫婦，當年為了念研究所貸款11萬4000元，雖然曾經按時還款，但因買房、養育子女而改採低月付方案，導致利息不斷滾雪球，如今債務已擴大至約50萬元；克里斯坦言，後悔念大學。

今年7月起，他們的每月還款金額增至約3000元，是新冠肺炎疫情前的三倍。

專家指出，許多年長的借款人因攻讀研究所而負債，也有人替子女申請利率較高、還款選項有限的家長助學貸款計畫(Parent Plus Loans)。

Savi公司借款人權益倡導者琳賽‧克拉克(Lindsay Clark)表示，貸款餘額在開始還款後翻了至少一倍的情況，十分常見。

71歲的李伊(Robert Lee)於1997年為子女貸款6萬6000元，至今已償還9萬1000元，仍積欠5萬1000元，預計2034年才能還清。

李伊與妻子目前搬到律師兒子家中同住，以節省開銷。他感嘆，雖然子女事業有成，兒子當律師、女兒創辦公司，但「我仍在支付這筆費用」，憂心退休後的固定收入難以應對醫療開銷。

川普政府自7月1日實施聯邦學生貸款新制並調整還款方案，部分借款人的月付金額提高，取得貸款免除資格前也須償還更多款項。

72歲的莎倫‧德基(Sharon Durkee)原本參加「有價值的教育儲蓄」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE)還款計畫，每月僅需繳約100元，但SAVE計畫遭法院裁定終止後。依據新制，月付額可能暴增至900元，迫使原本計畫退休旅行的她重新尋找兼職工作。德基不諱言表示，她的學生貸款甚至比房貸還高。

部分借款人已成立「50人小組」臉書(Facebook)社群，向政府請願改革制度；社群創辦人艾米‧米勒(Amy C. Miller)表示，多數成員早已償還相當於原始貸款兩到三倍的金額，因此不認為自己是在要求政府減輕債務負擔，而是希望制度能更公平。

76歲的琳達．席爾頓仍未還清學貸。(美聯社)
76歲的琳達．席爾頓仍未還清學貸。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為62歲以上仍未還清聯邦學生貸款的人數已大增，違約率也持續攀升，許多人退休後仍被債務壓住，生活與退休安排都受到明顯影響。

  • 內文指出，嬰兒潮世代平均負債約4萬5000元，約是24歲以下借款人平均負債1萬3800元的3倍以上，顯示年長借款人的債務壓力更重。

  • 川普政府7月起實施新制後，部分借款人的月付金額提高，取得貸款免除資格前也得償還更多款項，像72歲的德基月付可能從約100元升到900元，因而得重新找兼職。

退休 學貸 貸款

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