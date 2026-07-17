退休搬去佛州? 另外這個州能讓生活成本省更多

田納西州不對社安金及所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢。圖為納許維爾的高樓大廈。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 雖然佛州是知名退休地，但田納西州因免所得稅且生活成本更低，尤其住房、交通與醫療支出更省，成為更划算的退休選擇。

擁有豐富海灘、溫暖氣候，且州政府不對所得或社安金課稅的佛羅里達州，素來被稱為「退休 之州」，原因不難理解；然而還有另一個州同樣不對社安金及所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢，那就是「志願者之州」(Volunteer State)田納西州 。

理財網站Money Digest報導，根據密蘇里州經濟研究與資訊中心(MERIC)發布的「生活成本最低州」排名，佛羅里達州位居第31，物價略高於全國平均水準；而田納西州則名列第9，整體生活成本比全國平均低11.1%。更具體來說，田納西州的住房成本比全國平均水準低近20%。

根據房地產網站Zillow的數據，截至2026年6月，全美房屋均價為37萬320元。佛羅里達州的均價更高，達37萬7578元，而田納西州則為33萬6445元。在田納西州根據居住的地點也會有差異，薪資管理與市場數據平台Salary依消費者物價指數(CPI)及全美300多個城市薪資基準所做的分析，田納西州房價最貴的城市是納許維爾(Nashville)、亨德森(Henderson)與富蘭克林(Franklin)，而房價最親民的則是約翰遜城(Johnson City)、金斯波特(Kingsport)與傑克遜(Jackson)。StateDemographics網站根據美國人口普查局「五年估算值」(ACS 5-Year Estimates)的數據，該州房價最低的地區包括林登(Linden)的8萬元、特雷澤萬特(Trezevant)的9萬6200元與格利森(Gleason)的8萬3700元。

除了房價低外，根據MERIC的數據，田納西州在其他生活開支方面也很實惠，當地食品雜貨價格比全國平均低4.2%。該州的退休人士還能節省公用事業費用（比全國平均低15.5%)及交通費用(比全國平均低12.8%)。

MERIC的數據顯示，田納西州的醫療保健費用比全國平均低11.3%。同時，「美國新聞與世界報導」將該州10家醫療機構評選為「最佳區域醫院」，其中范德比大學(Vanderbilt University)醫學中心更榮登田納西州醫療機構榜首。

除了決定退休地點的財務考量外，許多人更重視氣候因素。線上貸款平台Lending Tree在2024年的一項調查指出，在40%不滿意當前氣候的受訪者中，半數計畫在一年內搬遷至氣候更符合其偏好的地區。儘管佛羅里達州以陽光著稱，但城市生活數據與宜居排名網站BestPlaces監測了該州的溫度與濕度，給予的舒適度評分為6.8分(滿分10分)，而田納西州則獲得7.3分。此外，田納西州近三分之一的人口年齡在55歲以上，意味退休人士能更容易找到同齡人進行社交活動。

田納西州的整體生活成本比全國平均低11.1%。圖為田州春田市一對夫婦帶著兩個女兒在萬聖節討糖。(美聯社)

住在田納西的吸引力(資料來源：密蘇里州經濟研究與資訊中心)