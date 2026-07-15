人生下半場為自己活 美國「銀髮離婚」愈來愈多

黛博拉・山塔納(右)在56歲時，決定結束她與葛萊美獎得主、吉他大師卡洛斯山塔納(左)長達34年的婚姻。(美聯社)

銀髮離婚族愈來愈多，而且別期待他們會為自己有多享受人生後半場而內疚。隨著人類預期壽命持續攀升，已婚美國人拒絕接受「從此過著幸福生活」的傳統婚姻思維。不論男女似乎都認為，人生後半段太過珍貴，追求實現心中所想，即使這意味著必須獨自走下去。

紐約郵報報導，孩子長大離家後，坐在門廊搖椅上，與相伴多年的另一半共度退休 歲月，對漸多女性而言，是個過時的夢想。空巢期和退休生活並沒有讓她們與伴侶更加親近。相反地，她們反而獲得了更清晰的自我認知，選擇離開婚姻，並且充滿熱情地開始人生新篇章。

黛博拉・山塔納(Deborah Santana)在56歲時，決定結束她與葛萊美獎得主、吉他大師卡洛斯山塔納(Carlos Santana)長達34年的婚姻。

黛博拉曾經將自己的一切奉獻給這段婚姻。數十年來，她一直站在丈夫身旁，全心全意地協助他建立事業，同時撫養三名孩子。

這段婚姻原本運作良好，直到有一天，身兼社會活動人士、作家，以及曾任「山塔納管理公司」的前副總裁黛博拉意識到，她投注一生心力打造的生活「已不再符合如今的自己」，是時候追求屬於自己的抱負了。

「我花了太多年推動丈夫的事業，卻沒有追尋自己內心的創作熱情。」現年75歲的山塔納表示，「我希望我的孩子們能認識真正的我，不只是身為妻子和母親的我，還有身為作家和創作者的我。」

研究顯示，50歲以上族群的離婚率在1990年到2010年間增加一倍，整體離婚率在新冠疫情後趨於穩定，但全美約40%的離婚案件仍發生在50歲以上的夫妻之間，其中65歲以上長者的離婚率持續上升。學者指出，平均壽命延長、對婚姻的期待改變，以及個人自我實現意識提高，重塑年長世代對婚姻的看法。

鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)社會學教授蘇珊‧布朗(Susan Brown)表示，許多年長夫妻陷入空殼婚姻(empty shell marriages)，雙方維持婚姻關係，卻缺乏情感連結與互動活力。

男性也無懼銀髮離婚。紐約時報報導，67歲的希肯巴頓(Alan Hickenbottom)與妻子結縭30多年，兩人對書籍與藝術有共同喜好而相識、相戀，接著結婚生子並將孩子撫養長大。然而，子女離家後，這對夫妻逐漸發現彼此更像室友與工作夥伴，而非親密伴侶。經過兩年的婚姻諮商仍無法改善關係後，兩人決定在2021年離婚。

希肯巴頓表示，他並不否定兩人共同建立的家庭與人生，但那已經不是自己想要繼續過下去的生活方式。他認為，自己的人生可能還有數十年，因此開始思考未來真正想過的生活。

然而，離婚對長者的影響很大，尤其是經濟財務與心理衝擊。專家分析，銀髮離婚率增加，反映的不只是婚姻制度變化，更凸顯美國社會對個人幸福、自我實現，以及重視晚年生活品質的程度提高。

平均壽命延長和對婚姻的期待改變，重塑年長世代對婚姻的看法。(美聯社)