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美國離婚中年男寫照：重獲單身自由 卻忘了怎麼交朋友

編譯王曉伯／綜合報導　
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離婚中年男子再度擁有交友的自由時間，卻發現自己已經忘了該怎麼交朋友。(美聯社)
離婚中年男子再度擁有交友的自由時間，卻發現自己已經忘了該怎麼交朋友。(美聯社)

俄勒岡州男子迪卡布(John Dekalb )年輕的時候，交朋友輕而易舉。他會和別人主動搭訕，不知不覺就交上朋友。但是如今他已經58歲，離了婚，還有一個剛買人生中第一輛車的16歲女兒。他有大把的周末時間可以自由支配，但是和許多美國男人一樣，他幾乎沒有朋友可以一起度過這些時光。

華盛頓郵報報導，迪卡布正是美國離婚中年男子的寫照，當他們終於再度擁有交友的自由時間時，卻發現自己已經忘了該怎麼交朋友。

然而根據研究顯示，社交孤立會使人罹患心臟病、中風，甚至過早死亡的風險增加約30%。它對健康的危害堪比每天吸15支菸。不過，有61%的美國人都覺得他們與別人缺乏聯繫。這個數字遠遠超過了患有糖尿病、肥胖症或吸煙相關疾病的人數。研究人員還發現，男性受到的影響尤其嚴重，但他們並不完全清楚原因。

迪卡布的女兒勸他多參加社交活動。他的心理諮商師也告訴他，每個人都需要與人建立連結。但交朋友似乎不再像以前那麼容易了。於是，在一個春末的傍晚，迪卡布開車穿過郊區，希望能參加一個快速交友活動，找到幾個可以一起玩槳板或匹克球的朋友。

當迪卡布把車停在西林公共圖書館(West Linn Public Library)外時，心裡有些忐忑，但他很喜歡這種有組織的聚會。他今晚要以一分鐘的時間跟每個人聊聊，如果跟誰聊得來，就可以交換聯絡方式，以後再嘗試發展友誼。

當晚到場的20幾個人大多和迪卡爾布年紀相仿，但他們背景各異。一名剛從佛羅里達來的離婚女士宣稱，她不會跟任何男性說話。一名70歲的老人平常喜歡去劇院消磨時間，他旁邊坐著一名年輕女子，她說自己喜歡重金屬搖滾樂團。在他身後，一名鎖匠正和一名退休的重型機械工人聊天。

這場活動的組織者貝克(Jo Becker)告訴大家，她舉辦這個活動也是因為她自己也渴望交朋友。她說， 「認識新朋友、建立聯繫總是讓人尷尬。我們都很忙，也都正經歷著中年過渡期。這次活動的意義在於讓大家享受一些積極的社交時光，希望可能發展出新的友誼。」

這是迪卡布第三次嘗試快速交友。第一次，他空手而歸，感到失望。第二次幾乎和第一次一樣糟糕，他本想就此放棄，不過這一回他收集了六個人的資料，寄了一封團體電郵給其中三人約到咖啡廳玩桌上遊戲。

迪卡布表示，他現在意識到交朋友也是一門學問。他說：「很多人不明白，這需要練習。」

社交孤立會使人罹患心臟病、中風，甚至提高過早死亡的風險。(美聯社)
社交孤立會使人罹患心臟病、中風，甚至提高過早死亡的風險。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為他年輕時能自然搭訕結交朋友，但離婚後進入中年，生活節奏與社交習慣改變，周末雖然空出來，卻缺少能一起活動的人，也不太知道如何重新開始建立友誼。

  • 研究顯示，社交孤立會讓心臟病、中風與過早死亡風險增加約30%，對健康的危害甚至堪比每天吸15支菸，顯示缺乏人際連結不只是情緒問題，也會影響身體。

  • 他多次參加快速交友活動，第一次與第二次都不太順利，第三次才收集到6個人的資料，並寄信約其中3人到咖啡廳玩桌遊，開始慢慢建立新的社交圈。

華盛頓郵報 俄勒岡州 中風

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